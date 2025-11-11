MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
SSC JE & Delhi Police SI Exam 2025: एसएससी JE और दिल्ली पुलिस परीक्षा की तारीख जारी, यहां ssc.gov.in नोटिस देखें

By Priyanka Pal
Nov 11, 2025, 12:01 IST

SSC JE & Delhi Police SI Exam 2025: एसएससी की ओर से जेई और दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा 2025 पेपर 1 की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिस आगे लेख से डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC JE & Delhi Police SI Exam 2025: स्टाफ सिलेक्शन पुलिस (SSC) की ओर से जेई और दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा 2025 तारीख का ऐलान कर दिया गया है। एसएससी की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार, पेपर 1 की तारीख जारी की गई है। जिन उम्मीदवारों ने जेई और दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर जारी किए गए नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। 

SSC JE & Delhi Police SI Exam 2025: नोटिस

एसएससी की ओर से जारी किए गए जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) परीक्षा, 2025 (पेपर- I) 3 दिसंबर से 6 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी और दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, 2025 (पेपर- I) में उप-निरीक्षक 9 दिसंबर से 12 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं:

नोटिस 

SSC JE & Delhi Police SI Exam 2025: पेपर 1 एग्जाम

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि पेपर 1 सीबीटी मोड (कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम) में आयोजित की जाएगी। जिसमें कुल 100 प्रश्न 100 अंकों के पूछे जाएंगे। वहीं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 

वहीं, दिल्ली पुलिस में एसएससी एसआई परीक्षा में 200 अंकों के 200 प्रश्न शामिल किए जाएंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। पेपर-1 में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।

SSC JE Admit Card 2025: एसएससी जेई का एडमिट कार्ड कब आएगा

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एसएससी जेई सेल्फ स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया अभी तक जारी है। वहीं, एसएससी जेई एग्जाम एडमिट कार्ड 2025 जल्द जारी किए जा सकते हैं। यह एग्जाम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पदों के लिए आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को एसएससी जेई एडमिट कार्ड से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

SSC JE & Delhi Police SI Exam 2025: एग्जाम नोटिस डाउनलोड कैसे करें?

एसएससी जेई और दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं, उन्हें ऑफिशियल नोटिस की जांच अवश्य करनी चाहिए। जिसे डाउनलोड करने के लिए नीचे सिंपल स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर SSC Exam Notice For JE, SI लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 PDF फाइल ओपन करें, जिसमें एग्जाम डेट होगी। 

स्टेप 4 पीडीएफ डाउनलोड करें 

स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें।

