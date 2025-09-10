SSC CGL Tier 1 Admit Card 2025 Link: एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड ssc.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

SSC CGL Tier 1 Admit Card 2025 OUT: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। इस एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर/पंजीकरण संख्या, फोटोग्राफ, परीक्षा तिथि और पाली का समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित होंगी। आयोग के अनुसार, SSC CGL परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन एक ही पाली में किया जाएगा। जो उम्मीदवार सीजीएल टियर-1 परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

SSC CGL Tier 1 Admit Card 2025 Download Link

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने उन अभ्यर्थियों के लिए SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 का लिंक Active कर दिया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।