SSC CGL Tier 1 Admit Card 2025 Link: एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड ssc.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

SSC CGL Tier 1 Admit Card 2025 OUT: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। इस एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर/पंजीकरण संख्या, फोटोग्राफ, परीक्षा तिथि और पाली का समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित होंगी। आयोग के अनुसार, SSC CGL परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन एक ही पाली में किया जाएगा। जो उम्मीदवार सीजीएल टियर-1 परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट साथ ले जाना अनिवार्य होगा।
SSC CGL Tier 1 Admit Card 2025 Download Link
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने उन अभ्यर्थियों के लिए SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 का लिंक Active कर दिया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।
SSC CGL Admit Card 2025 Tier 1 Link
SSC CGL Admit Card 2025 Tier 1 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।
आप सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर "Admit Card" सेक्शन पर क्लिक करें
अब मांगे गए विवरण जैसे रोल नंबर/पंजीकरण संख्या और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।
लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
इसे डाउनलोड करें और परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।
कृपया दिनांक 03.09.2025 की अधिसूचना का संदर्भ लें। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा (CGL) 2025 – टियर-I की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 12 से 26 सितंबर 2025 तक देशभर के 129 शहरों में स्थित 260 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के लिए कुल 28,14,604 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिन्हें आवेदन प्रक्रिया के दौरान चुने गए विकल्पों के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। इनमें से 93 प्रतिशत अभ्यर्थियों को उनकी पहली, दूसरी या तीसरी पसंद का केंद्र दिया गया है। शेष अभ्यर्थियों को निकटवर्ती स्थानों पर केंद्र आवंटित किए गए हैं, जिनके आवेदन पत्र में दर्ज पते और आवंटित परीक्षा शहर के बीच की औसत दूरी लगभग 168 किलोमीटर है।
