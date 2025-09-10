Central Scholarship Registration 2025: सेंट्रल स्कॉलरशिप में आवेदन करने की योग्यता, लास्ट डेट सहित डिटेल्स जानें

Central Sector Scholarship Scheme 2025: राजस्थान बोर्ड के सचिव ने कहा है कि जो छात्र बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं, वे सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम (CSSS) के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। इस स्कीम के लिए आवेदन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गए हैं। छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। CSSS के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2025 है।
सेंट्रल स्कॉलरशिप 2025: महत्वपूर्ण विवरण
सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम (CSSS) 2025 का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देना है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए नए आवेदन और रिन्यूअल, दोनों स्वीकार किए जा रहे हैं। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य योग्य छात्रों को वित्तीय मदद देकर उच्च शिक्षा में उनकी सहायता करना है।
सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक
आवेदन केवल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर ही स्वीकार किए जा रहे हैं। Candidates सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं।
केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र
सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए योग्यता
जो छात्र सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के तहत वित्तीय सहायता चाहते हैं, उन्हें पात्रता की कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे:
- जो छात्र अपनी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं (जैसे, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड) के टॉप 20 परसेंटाइल में हैं, वे इसके लिए योग्य हैं।
- हर कैटेगरी में दिव्यांग छात्रों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान है।
- यह नए आवेदकों और रिन्यूअल कराने वाले, दोनों के लिए खुला है।
सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते समय, Candidates को अपनी पात्रता साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- 12वीं कक्षा की मार्कशीट या बोर्ड परसेंटाइल सर्टिफिकेट
- आधार या एनरोलमेंट आईडी
- आय प्रमाण पत्र (यदि जरूरी हो)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- रिन्यूअल के लिए छात्र के Registration की जानकारी
- NSP के जरिए स्कीम के दिशा-निर्देशों में बताए गए कोई अन्य दस्तावेज
Central Sector Scholarship: जरूरी तारीखें
सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को जरूरी तारीखों को याद रखना चाहिए ताकि वे कोई भी डेडलाइन न भूलें:
आयोजन
तारीख
आवेदन प्रारंभ तिथि
पहले ही शुरू हो चुका है
आवेदन की अंतिम तिथि
31 अक्टूबर 2025
संस्थान-स्तरीय सत्यापन की समय सीमा
15 नवंबर 2025
एसएनओ-स्तर सत्यापन की समय सीमा
30 नवंबर 2025
