Central Scholarship Registration 2025: सेंट्रल स्कॉलरशिप में आवेदन करने की योग्यता, लास्ट डेट सहित डिटेल्स जानें

Central Sector Scholarship Scheme 2025: राजस्थान बोर्ड के सचिव ने कहा है कि जो छात्र बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं, वे सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम (CSSS) के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। इस स्कीम के लिए आवेदन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गए हैं। छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। CSSS के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2025 है।

सेंट्रल स्कॉलरशिप 2025: महत्वपूर्ण विवरण

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम (CSSS) 2025 का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देना है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए नए आवेदन और रिन्यूअल, दोनों स्वीकार किए जा रहे हैं। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य योग्य छात्रों को वित्तीय मदद देकर उच्च शिक्षा में उनकी सहायता करना है।