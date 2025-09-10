SSC CGL Admit Card 2025 Download Link
Focus
Quick Links

SBI Clerk Syllabus 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का सिलेबस,परीक्षा पैटर्न यहां देखें

By Priyanka Pal
Sep 10, 2025, 17:03 IST

SBI Clerk Syllabus 2025: SBI Clerk 2025 परीक्षा 20, 21, 27 और 28 सितंबर 2025 को होनी है। परीक्षा की तारीख पास आ गई है, इसलिए Candidates को विषय के अनुसार सिलेबस पता होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने बताए गए विषयों को पहले ही कवर कर लिया है। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर जैसे विषयों के लिए SBI Clerk सिलेबस जानने के लिए इस लेख को पढ़ें। यहां आपको SBI Clerk प्रीलिम्स लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के साथ-साथ सिलेबस PDF डाउनलोड करने का सीधा लिंक भी मिलेगा।

SBI Clerk Syllabus 2025
SBI Clerk Syllabus 2025

SBI Clerk Syllabus 2025: SBI Clerk परीक्षा पास करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए समर्पण, कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। परीक्षा में अब बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, इसलिए Candidates को SBI Clerk सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की पूरी समझ होनी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक हर साल SBI Clerk परीक्षा आयोजित करता है। यह परीक्षा देश भर में बैंक की शाखाओं में जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के पद पर योग्य Candidates की भर्ती के लिए होती है। 

यह परीक्षा तीन चरणों में होती है: प्रीलिम्स, मेन्स और LPT। अपनी पसंदीदा नौकरी पाने के लिए Candidates को हर चरण को पास करना जरूरी है।

SBI Clerk सिलेबस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज जैसे मुख्य विषय शामिल हैं। विषय के अनुसार सिलेबस जानने से Candidates को यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इससे वे गैर-जरूरी विषयों पर समय बर्बाद करने से बच जाते हैं। इस लेख में, हमने प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए नवीनतम SBI Clerk सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया है।

SBI Clerk सिलेबस 2025

SBI Clerk प्रीलिम्स परीक्षा 20, 21, 27 और 28 सितंबर 2025 को 6589 रिक्तियों को भरने के लिए होनी है। जो Candidates SBI Clerk परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें अच्छी तैयारी के लिए सिलेबस और पेपर पैटर्न को समझना चाहिए। SBI Clerk सिलेबस से अच्छी तरह वाकिफ होने से Candidates को उन विषयों की जानकारी मिलेगी जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।

SBI Clerk Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण

SBI Clerk सिलेबस की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

बैंक का नाम

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)

परीक्षा का नाम

एसबीआई क्लर्क (जूनियर एसोसिएट्स)

एसबीआई क्लर्क परीक्षा तिथि 2025

प्रारंभिक परीक्षा - 20, 21, 27 और 28 सितंबर 2025 

मुख्य परीक्षा - 15 और 16 नवंबर 2025

कुल सवाल

प्रारंभिक- 100

मेन्स- 190

परीक्षा अवधि

प्रारंभिक परीक्षा- 1 घंटा 

मुख्य परीक्षा- 2 घंटे 40 मिनट

नकारात्मक अंकन

0.25 अंक

चयन प्रक्रिया

प्रारंभिक

मेन्स

स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा

आधिकारिक वेबसाइट

sbi.co.in

SBI Clerk चयन प्रक्रिया

SBI Clerk एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के पदों के लिए योग्य Candidates को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हर साल आयोजित की जाती है। यह तीन चरणों में होती है:

चरण 1: प्रीलिम्स

चरण 2: मेन्स

चरण 3: स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षा

केवल वे Candidates जो प्रीलिम्स और मेन्स पास करेंगे, वे अंतिम चरण, यानी LLPT, में शामिल होने के योग्य होंगे।

SBI Clerk सिलेबस PDF

अधिकारियों ने आधिकारिक सूचना में SBI Clerk सिलेबस निर्धारित किया है। Candidates SBI Clerk सिलेबस 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए या तो SBI की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

एसबीआई क्लर्क सिलेबस

यहां क्लिक करें

SBI Clerk प्रीलिम्स परीक्षा पैटर्न 2025

SBI Clerk प्रारंभिक परीक्षा में तीन चरण होते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। यह ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है।

कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं।

हर प्रश्न एक अंक का होता है।

इसमें 0.25 अंकों की निगेटिव मार्किंग होती है।

सेक्शन

प्रश्नों की संख्या

कुल मार्क

अवधि

अंग्रेजी भाषा

30

30

20 मिनट

संख्यात्मक क्षमता

35

35

20 मिनट

तर्क

35

35

20 मिनट

कुल

100

100

60 मिनट

ये भी देखें: SBI Clerk Syllabus for Prelims and Mains, Check Exam Pattern

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News