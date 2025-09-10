SSC CGL Admit Card 2025 Download Link
भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?

By Mahima Sharan
Sep 10, 2025

आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें नई दिल्ली और आसपास के शहरी इलाके शामिल हैं, की आबादी 2025 तक 3.46 करोड़ (34.6 million) होने का अनुमान है। यह न सिर्फ भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों में से एक भी है। भारत के सबसे बड़े शहर के बारे में और पढ़ें।

The Largest City In India: दिल्ली भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी है। यहां संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई प्रमुख मंत्रालय हैं। यह 1,484 वर्ग किलोमीटर में फैला है और पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में बंटा हुआ है। पुरानी दिल्ली मुगल काल की इमारतों, संकरी गलियों और चांदनी चौक जैसे चहल-पहल वाले बाजारों के लिए मशहूर है। दिल्ली की मेट्रो, रेलवे और सड़कें रोज लाखों लोगों को जोड़ती हैं, जो इसे एशिया के सबसे व्यस्त और गतिशील शहरों में से एक बनाता है। भारत के सबसे बड़े शहर के बारे में और पढ़ें।

दिल्ली का इतिहास

दिल्ली का इतिहास 2,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह कई राज्यों और साम्राज्यों की राजधानी रह चुका है। यहां तोमर, मुगल और अंग्रेजों ने शासन किया और इन सभी ने कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं के मकबरे जैसी शानदार इमारतें बनवाईं। 1911 में, अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कलकत्ता (अब कोलकाता) से दिल्ली लाने का फैसला किया और 1931 में, नई दिल्ली को आधिकारिक तौर पर नई राजधानी के रूप में शुरू किया गया। आज दिल्ली में विरासत और आधुनिकता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है।

दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर क्यों है?

दिल्ली की बड़ी आबादी का कारण पूरे भारत से यहां आने वाले लोग हैं। लोग यहां नौकरी, पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापार के मौकों के लिए आते हैं। यह एक बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हब भी है। यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो एशिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। इसके अलावा, यहां एक बड़ा सड़क और रेल नेटवर्क भी है। कई उद्योगों, आईटी हब, खुदरा बाजारों और सरकारी दफ्तरों की मौजूदगी भी इसके विकास में योगदान देती है।

दिल्ली बनाम मुंबई – कौन बड़ा है?

हालांकि आबादी के हिसाब से दिल्ली सबसे बड़ा शहर है, लेकिन मुंबई को अक्सर भारत की व्यापारिक राजधानी माना जाता है और महानगरीय आर्थिक उत्पादन के मामले में यह सबसे बड़ा है। मुंबई के मेट्रो क्षेत्र की आबादी लगभग 2.3 करोड़ (23 million) है, जो दिल्ली की 3.4 करोड़ (34+ million) से अभी भी कम है। हालांकि, मुंबई दिल्ली की तुलना में ज्यादा घना बसा है, क्योंकि यहां कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं।

दिल्ली के मुख्य आकर्षण

दिल्ली में लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर, जामा मस्जिद और हुमायूं के मकबरे जैसे कई मशहूर पर्यटन स्थल हैं। यह सरोजिनी नगर और चांदनी चौक जैसे चहल-पहल वाले बाजारों और साकेत और वसंत कुंज जैसे इलाकों में आधुनिक शॉपिंग मॉल के लिए भी जाना जाता है।

दिल्ली का मौसम

दिल्ली में मौसम काफी अलग-अलग होता है। यहां गर्मियों में तापमान 45°C से ऊपर चला जाता है, तो वहीं सर्दियों में यह 4°C तक गिर जाता है। जुलाई और अगस्त में मानसून के मौसम से राहत मिलती है। यह शहर एक कॉस्मोपॉलिटन जीवनशैली देता है, जहां पारंपरिक भारतीय संस्कृति और आधुनिक शहरी जीवन का मेल है। यहां चाट, परांठे और कबाब जैसा स्ट्रीट फूड उतना ही पसंद किया जाता है, जितना कि बड़े रेस्टोरेंट और विदेशी खाने।

दिल्ली के बारे में रोचक तथ्य

1. भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहरी क्षेत्र

2025 तक दिल्ली की महानगरीय आबादी 3.46 करोड़ (34.6 million) पार करने का अनुमान है, जो इसे देश का सबसे बड़ा और दुनिया के 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में से एक बनाता है।

2. तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर

लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त धरोहर स्थल हैं, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं।

3. राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र

दिल्ली में भारत की सबसे जरूरी सरकारी इमारतें हैं, जैसे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट। यह इसे राष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेने का मुख्य केंद्र बनाता है।

4. दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्कों में से एक

दिल्ली मेट्रो 390 किलोमीटर से ज्यादा में फैली हुई है। यह सिर्फ शहर को ही नहीं, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे आस-पास के शहरों को भी जोड़ती है।

5. कई साम्राज्यों की ऐतिहासिक राजधानी

दिल्ली मुगल और अंग्रेजों सहित कई राजवंशों और शासकों की राजधानी रही है, जिसकी वजह से यहां की वास्तुकला की विरासत बेजोड़ है।

6. भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हर साल देश के किसी भी अन्य हवाई अड्डे से ज्यादा यात्रियों को संभालता है। यह दिल्ली को दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है।

7. संस्कृतियों का संगम

दिल्ली में पूरे भारत से लोग रहते हैं, जिससे यह भाषाओं, परंपराओं, त्योहारों और खान-पान का संगम बन गया है।

8. स्ट्रीट फूड का गढ़

मसालेदार चाट और गोलगप्पों से लेकर कबाब और परांठों तक, दिल्ली का स्ट्रीट फूड कल्चर भारत में सबसे शानदार में से एक है।

