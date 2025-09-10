RBI Grade B 2025 Notification: आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर की भर्ती, जानें शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य डिटेल्स

RBI Grade B 2025 Notification: भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ग्रेड B नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया है, जिसमें जनरल, DEPR और DSIM स्ट्रीम में 120 पद हैं। RBI ग्रेड B के लिए Registration 10 सितंबर 2025 से शुरू होगा और आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। इच्छुक Candidates को RBI ग्रेड B का नोटिफिकेशन PDF जरूर पढ़ना चाहिए। यह PDF अब RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इसमें योग्यता की शर्तें, परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है। इच्छुक Candidates आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Online आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। RBI ग्रेड B नोटिफिकेशन 2025 RBI ग्रेड B नोटिफिकेशन 2025 का एक संक्षिप्त नोटिस 8 सितंबर 2025 को रोजगार समाचार पत्र में जारी किया गया है। इसमें परीक्षा की तारीख और जनरल, DEPR, और DSIM स्ट्रीम में खाली पदों की संख्या बताई गई है। RBI ग्रेड B का नोटिफिकेशन PDF अब rbi.org.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। Candidates 10 सितंबर से Online आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है।

RBI ग्रेड B अधिसूचना 2025- हाइलाइट्स RBI ग्रेड B नोटिफिकेशन 2025 को RBI ने बैंक में ग्रेड B अधिकारियों की भर्ती के लिए जारी किया है। इसका संक्षिप्त नोटिस 8 सितंबर 2025 को जारी हो चुका है। अब Candidates 10 सितंबर से 30 सितंबर 2025 के बीच Online आवेदन कर सकते हैं। RBI ग्रेड B नोटिफिकेशन 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। विवरण जानकारी संस्था भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) परीक्षा का नाम RBI ग्रेड B ऑफिसर परीक्षा 2025 स्ट्रीम जनरल (83), DEPR (17), DSIM (20) कुल पद 120 नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 8 सितंबर 2025 RBI ग्रेड B Registration की तारीख 2025 10 सितंबर से 30 सितंबर 2025 चरण I परीक्षा की तारीख 18 - 19 अक्टूबर 2025 चरण II परीक्षा की तारीख 6 - 7 दिसंबर 2025 RBI ग्रेड B आवेदन की आखिरी तारीख 2025 30 सितंबर 2025 (शाम 6:00 बजे तक) आवेदन का तरीका Online आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in

RBI ग्रेड B भर्ती 2025 भारत के केंद्रीय बैंकिंग संस्थान में काम करने के इच्छुक Candidates के लिए RBI ग्रेड B भर्ती 2025 की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इस साल RBI ने जनरल, DEPR और DSIM स्ट्रीम में 120 पद निकाले हैं। इसका RBI ग्रेड B नोटिफिकेशन PDF 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। RBI ने एक नया यूजर-फ्रेंडली पोर्टल शुरू किया है, जहां Candidates आसानी से Online आवेदन कर सकते हैं। RBI ग्रेड B 2025 के लिए Online आवेदन करने का लिंक अब सक्रिय है, जिससे आवेदक Registration कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और जरूरी फीस का भुगतान कर सकते हैं। RBI ग्रेड B भर्ती 2025 के लिए Eligibility Criteria क्या है? RBI ग्रेड बी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, Candidates को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। ये शर्तें RBI ग्रेड बी नोटिफिकेशन PDF में बताई गई हैं। RBI ग्रेड बी नोटिफिकेशन के अनुसार, Candidates के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें न्यूनतम योग्यता अंक भी जरूरी हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस स्ट्रीम के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि जनरल, DEPR या DSIM।