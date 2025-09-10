NIACL AO Admit Card 2025: एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट newindia.co.in पर जारी, एग्जाम हॉल टिकट PDF डाउनलोड करें

NIACL AO Admit Card 2025: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने 10 सितंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। Candidates परीक्षा की तारीख यानी 14 सितंबर, 2025 तक NIACL AO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकेंगे।

जिन Candidates ने प्रशासनिक अधिकारी (स्केल I) के 550 पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अब अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालकर आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NIACL AO एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे Candidates को परीक्षा केंद्र पर एक वैध ID के साथ ले जाना होगा।

NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 एक्टिव लिंक

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक सक्रिय कर दिया है। NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे एक डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिसे Registration नंबर और जन्मतिथि डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।