NIACL AO Admit Card 2025: एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट newindia.co.in पर जारी, एग्जाम हॉल टिकट PDF डाउनलोड करें

NIACL AO Admit Card 2025: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने 10 सितंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। Candidates परीक्षा की तारीख यानी 14 सितंबर, 2025 तक NIACL AO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकेंगे।
जिन Candidates ने प्रशासनिक अधिकारी (स्केल I) के 550 पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अब अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालकर आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NIACL AO एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे Candidates को परीक्षा केंद्र पर एक वैध ID के साथ ले जाना होगा।
NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 एक्टिव लिंक
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक सक्रिय कर दिया है। NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे एक डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिसे Registration नंबर और जन्मतिथि डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
|
एनआईएसीएल एओ एडमिट कार्ड 2025
NIACL AO Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण
NIACL प्रशासनिक अधिकारी का लिंक newindia.co.in पर सक्रिय कर दिया गया है। Candidates अपना कॉल लेटर 14 सितंबर, 2025 तक डाउनलोड कर सकते हैं। NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
संगठन का नाम
|
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल)
|
पोस्ट नाम
|
प्रशासनिक अधिकारी (स्केल I)
|
कुल रिक्तियां
|
550
|
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
10 सितंबर, 2025
|
परीक्षा तिथि
|
14 सितंबर, 2025 (एक दिवसीय परीक्षा)
|
चयन प्रक्रिया
|
ऑनलाइन टेस्ट
साक्षात्कार
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
newindia.co.in
|
एडमिट कार्ड की स्थिति
|
जारी (अभी डाउनलोड करें)
NIACL AO Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें?
NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 को ऊपर दिए गए आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके या नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके डाउनलोड किया जा सकता है:
* आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाएं।
* होमपेज पर, 'रिक्रूटमेंट' बटन पर क्लिक करें।
* अब 'प्रशासनिक अधिकारी' के कॉल लेटर बटन पर क्लिक करें।
* Registration नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि जैसी जानकारी डालें।
* सभी जानकारी जांचें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। परीक्षा के दिन के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें।
