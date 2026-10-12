SSC GD Cut Off 2026 Marks OUT: कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की General, OBC, SC व ST के लिए न्यूनतम कट-ऑफ जारी PDF

SSC GD Constable Cut Off 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), एसएसबी (SSB), आईटीबीपी (ITBP), असम राइफल्स (AR) और एसएसएफ (SSF) में जनरल ड्यूटी (GD) कॉन्स्टेबल भर्ती एग्जाम की कट-ऑफ और मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स को आज 12 अक्टूबर 2026 को ऑफिशियल रूप से वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं।

आयोग द्वारा एग्जाम में शामिल छात्रों के लिए Category-wise न्यूनतम क्वालीफाइंग प्रतिशत (Qualifying Percentage) और मार्क्स लिस्ट को जारी कर दिया गया है। कंप्यूटर आधारित एग्जाम (CBT) में न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स प्राप्त करने वाले छात्रों को ही अगले स्टेप यानी शारीरिक दक्षता एग्जाम (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

SSC GD Constable 2026: न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स

कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार कंप्यूटर आधारित एग्जाम में छात्रों को कैटेगरी के अनुसार निम्नलिखित न्यूनतम प्रतिशत और मार्क्स प्राप्त करना भी जरूरी है: