SSC JE Slot Booking 2025: स्लॉट बुकिंग में अपना पसंदीदा परीक्षा शहर, तिथि और शिफ्ट चुनें, ये रहा लिंक

SSC JE Slot Booking 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने आज, 10 नवंबर को SSC जूनियर इंजीनियर (JE) 2025 परीक्षा के लिए स्लॉट चुनने की सुविधा शुरू कर दी है। जिन Candidates ने सफलतापूर्वक Registration करा लिया है, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट — ssc.gov.in पर लॉग इन करके अपनी पसंद की परीक्षा तारीख, शिफ्ट और परीक्षा शहर चुनना होगा। पसंद बताने की आखिरी तारीख 13 नवंबर, रात 11 बजे तक है।

जो Candidates दिए गए समय के अंदर अपने SSC JE स्लॉट का चुनाव नहीं करेंगे, उन्हें सिस्टम द्वारा एक स्लॉट अपने आप दे दिया जाएगा। यह स्लॉट आवेदन प्रक्रिया के दौरान चुने गए शहरों में उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा।

SS JE Slot Booking 2025: स्लॉट बुकिंग हुई शुरू