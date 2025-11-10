MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
Focus
Quick Links

SSC JE Slot Booking 2025: स्लॉट बुकिंग में अपना पसंदीदा परीक्षा शहर, तिथि और शिफ्ट चुनें, ये रहा लिंक

By Priyanka Pal
Nov 10, 2025, 18:51 IST

SSC JE Slot Booking 2025: SSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC JE स्लॉट बुकिंग 2025 का लिंक शुरू कर दिया है। रजिस्टर्ड Candidates अब जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) परीक्षा 2025 के लिए अपनी पसंद का परीक्षा शहर, तारीख और शिफ्ट चुन सकते हैं। SSC JE स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि, लिंक, प्रक्रिया और अन्य जानकारी यहां देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
SSC JE Slot Booking 2025
SSC JE Slot Booking 2025

SSC JE Slot Booking 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने आज, 10 नवंबर को SSC जूनियर इंजीनियर (JE) 2025 परीक्षा के लिए स्लॉट चुनने की सुविधा शुरू कर दी है। जिन Candidates ने सफलतापूर्वक Registration करा लिया है, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट — ssc.gov.in पर लॉग इन करके अपनी पसंद की परीक्षा तारीख, शिफ्ट और परीक्षा शहर चुनना होगा। पसंद बताने की आखिरी तारीख 13 नवंबर, रात 11 बजे तक है।

जो Candidates दिए गए समय के अंदर अपने SSC JE स्लॉट का चुनाव नहीं करेंगे, उन्हें सिस्टम द्वारा एक स्लॉट अपने आप दे दिया जाएगा। यह स्लॉट आवेदन प्रक्रिया के दौरान चुने गए शहरों में उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा।

 

  • SS JE Slot Booking 2025: स्लॉट बुकिंग हुई शुरू

 

  • SSC ने SSC JE (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) परीक्षा 2025 के लिए SSC JE स्लॉट बुकिंग लिंक शुरू कर दिया है। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा 1731 खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। Candidates को अपनी पसंद का परीक्षा शहर, तारीख और शिफ्ट/स्लॉट चुनने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा।

संगठन

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)

परीक्षा का नाम

एसएससी जेई (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) परीक्षा, 2025

रिक्तियां

1731

पोर्टल सक्रियण

10 नवंबर 2025

स्लॉट चयन की अंतिम तिथि

13 नवंबर 2025 (रात 11 बजे)

परीक्षा तिथि

दिसंबर 2025

सुविधा

शहर, तिथि और परीक्षा शिफ्ट चुनें

आधिकारिक वेबसाइट

ssc.gov.in

 

 

 

 

SSC JE Slot Booking 2025: लिंक

SSC JE स्लॉट चुनने का लिंक SSC की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। Candidates या तो SSC की वेबसाइट पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

एसएससी जेई स्लॉट चयन 2025 लिंक

SSC JE Slot Booking 2025: बुकिंग की प्रक्रिया 

अपनी SSC JE 2025 स्लॉट बुकिंग को आसानी से और सही-सही पूरा करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

  • कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं

  • अपनी रजिस्टर्ड जानकारी का उपयोग करके अपने अकाउंट में लॉग इन करें
  • “My Application” सेक्शन में जाएँ।
  • Select City, Exam Date & Shift पर क्लिक करें।
  • आगे बढ़ने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
  • अपनी पसंद की परीक्षा तारीख चुनें और “Get Slot Details” पर क्लिक करें।
  • चुने गए तीन शहरों के लिए उपलब्ध स्लॉट देखें।
  • स्लॉट चुनने के बाद, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा।
  • अपनी स्लॉट बुकिंग को पक्का करने के लिए OTP दर्ज करें।

Check:

SSC CPO Self Slot Booking 2025


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News