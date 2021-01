कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद आपके लिए टॉप करियर ऑप्शन्स

आजकल के इस कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इससे संबद्ध विभिन्न कोर्सेज के साथ-साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद आपके लिए उपलब्ध करियर ऑप्शन्स भी काफी आशाजनक करियर स्कोप प्रस्तुत करते हैं.

कंप्यूटर इंजीनियरिंग दरअसल, इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की कई फ़ील्ड्स शामिल होती है ताकि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को संबद्ध कंपनी या ऑफिस के मुताबिक तैयार किया जा सके.

इसी तरह, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए रिसर्च, डिज़ाइन, तैयार और टेस्ट करते हैं और विभिन्न कंप्यूटर कंपोनेंट्स जैसेकि, प्रोसेसर, सर्किट बोर्ड्स, मेमरी डिवाइसेस, नेटवर्क्स और राऊटर्स से जुड़े सारे काम भी करते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐसे कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स होते हैं जो विभिन्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर गेम्स और नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम्स तैयार करने और मेंटेन करने के लिए इंजीनियरिंग के विभिन्न प्रिंसिपल्स की जानकारी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का इस्तेमाल करते हैं.

अगर आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हायर क्वालिफिकेशन्स हैं तो आपके लिए भारत सहित अन्य देशों में भी कई बेहतरीन करियर ऑप्शन्स उपलब्ध हैं और आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन्स और टैलेंट के मुताबिक अपने लिए सबसे सूटेबल जॉब ज्वाइन कर सकते हैं. आइये इस आर्टिकल को पढ़कर हासिल करें यहां इस बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी.

कंप्यूटर इंजीनियरिंग के टॉप करियर ऑप्शन्स

कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन्स हासिल करने के बाद यंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स निम्नलिखित प्रमुख करियर्स ज्वाइन कर सकते हैं:

डाटा साइंटिस्ट

ये पेशेवर डाटा-साइंस में मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इनफॉर्मेशन साइंस और कंप्यूटर साइंस की विभिन्न टेक्निक्स और थ्योरीज का इस्तेमाल करके सभी तरह के स्ट्रक्चर्ड और अन-स्ट्रक्चर्ड डाटा से महत्त्वपूर्ण जानकारी और इनसाइट्स प्राप्त करते हैं. इसलिए इन्हें डाटा एक्सपर्ट्स अर्थात डाटा-साइंटिस्ट्स कहते हैं. हमारे देश भारत में एक डाटा साइंटिस्ट एवरेज 8.50 रुपये सालाना कमाता है. इस पेशे में हाईएस्ट पेइंग जॉब-स्किल्स जावा, एपेक, हेडूप, डाटा माइनिंग/ डाटा वेयरहाउस, मशीन लर्निंग और पाइथन हैं.

बिग डाटा इंजीनियर

ये पेशेवर देश-विदेश के विभिन्न कारोबारों और कार्यालयों के लिए बहुत विशाल डाटा इकोसिस्टम्स को तैयार, टेस्ट और मेंटेन करते हैं ताकि डाटा साइंटिस्ट्स इन पेशेवरों के अल्गोरिथ्म्स को अपने डाटा सिस्टम्स में इस्तेमाल कर सकें. बिग डाटा इंजीनियर्स आमतौर पर डाटा साइंटिस्ट्स, डाटा आर्किटेक्ट्स, डाटा एनालिस्ट्स के साथ मिलकर अपना काम करते हैं. इसलिए, कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए बिग डाटा एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हैं. ये पेशेवर हेडूप, SQL-बेस्ड डाटा बेसेस और प्रसिद्ध डाटा APIs और ETL टूल्स में एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स होते हैं और बिग डाटा इकोसिस्टम्स, टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड, ट्रबलशूट और ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि डाटाबेसेस अच्छी तरह काम कर सकें.

डाटा एनालिस्ट

ये पेशेवर डाटा साइंस और बिजनेस के बीच एक कड़ी के तौर पर अपना काम करते हैं. डाटा एनालिस्ट्स अपनी टेक्निकल नॉलेज और एफिशिएंसी का इस्तेमाल करके डाटा की क्वालिटी और एक्यूरेसी की लगातार परखते हैं और स्टोर्ड डाटा को बिगाड़े बिना ही विशाल डाटा बेसेस से सारी जरुरी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं. फिर, ये पेशेवर अपने डाटा रिजल्ट्स/ फाइंडिंग्स को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि सभी संबद्ध स्टेकहोल्डर्स और प्रोफेशनल्स इन डाटा एनालिसिस रिजल्ट्स को आसानी से समझ सकें. कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद आपके लिए यह एक बेहतरीन करियर ऑप्शन साबित हो सकता है.

सॉफ्टवेयर डेवलपर

इन पेशेवरों का प्रमुख काम IT/ ITES के विभिन्न सेक्टर्स के लिए विभिन्न कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जैसेकि, C, C++, C#, जावा रूबी, पर्ल पाइथन और स्केला का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी या ऑफिस की विभिन्न जरूरतों के मुताबिक विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन्स तैयार करना होता है. ये पेशेवर अपने काम में टेक्निकल नॉलेज के साथ ही एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स का भी इस्तेमाल करते हैं. इन्हें अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए एक भरोसमंद सपोर्ट सिस्टम भी जरुर तैयार करना चाहिए.

इन्फॉर्मेशन सिक्यूरिटी एनालिस्ट

इन पेशेवरों का प्रमुख कार्य अपने ऑर्गेनाइजेशन के सबसे सेंसिटिव और मिशन-क्रिटिकल डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है. इन्हें हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स से हमेशा ज्यादा काबिल होना चाहिए ताकि वे अपने नेटवर्क सिस्टम्स और सर्वर को अटैक प्रूफ और सिक्योर रख सकें. अपने काम को अंजाम देने के लिए ये पेशेवर अपने ऑर्गेनाइजेशन के समस्त नेटवर्क और सिस्टम्स का रिस्क असेसमेंट और डिफेन्स प्लानिंग करते हैं.

कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कुछ अन्य प्रमुख करियर ऑप्शन्स

अब आपके लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कुछ अन्य प्रमुख करियर ऑप्शन्स की एक लिस्ट पेश है:

फुल स्टैक डेवलपर

इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजर

डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर

कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट

ब्लॉक चेन इंजीनियर

मशीन लर्निंग इंजीनियर

कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट

