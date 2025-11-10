UCO Bank Apprentice 2025: परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और परीक्षा के दिन के लिए निर्देश देखें

UCO Bank Apprentice 2025:यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (UCO Bank) 532 पदों को भरने के लिए 9 नवंबर को अप्रेंटिस परीक्षा आयोजित करेगा। भावी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। यूको बैंक अप्रेंटिस परीक्षा के दिन के निर्देशों, पेपर पैटर्न और परीक्षा के समय के बारे में अधिक जानकारी नीचे दी गई है।

UCO Bank Apprentice 2025: महत्वपूर्ण विवरण

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 9 नवंबर को यूको बैंक अप्रेंटिस परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ucobank.com पर पहले ही जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार इसे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन और उसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। मुख्य बातें नीचे दी गई टेबल में देखें।