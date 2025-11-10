UCO Bank Apprentice 2025: परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और परीक्षा के दिन के लिए निर्देश देखें

UCO Bank Apprentice 2025:यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (UCO Bank) 532 पदों को भरने के लिए 9 नवंबर को अप्रेंटिस परीक्षा आयोजित करेगा। भावी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। यूको बैंक अप्रेंटिस परीक्षा के दिन के निर्देशों, पेपर पैटर्न और परीक्षा के समय के बारे में अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
UCO Bank Apprentice 2025: महत्वपूर्ण विवरण
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 9 नवंबर को यूको बैंक अप्रेंटिस परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ucobank.com पर पहले ही जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार इसे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन और उसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। मुख्य बातें नीचे दी गई टेबल में देखें।
|
यूको बैंक अपरेंटिस 2025
|
संगठन
|
यूको बैंक (यूनाइटेड कमर्शियल बैंक)
|
पोस्ट नाम
|
प्रशिक्षुओं
|
रिक्तियां
|
532
|
यूको बैंक अपरेंटिस परीक्षा तिथि 2025
|
9 नवंबर 2025 (रविवार)
|
चयन प्रक्रिया
|
|
वेतन
|
15000 रुपये
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
यूकोबैंक.कॉम
यूको बैंक अप्रेंटिस परीक्षा का पैटर्न
यूको बैंक अप्रेंटिस परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव-टाइप सवाल होंगे। पेपर में चार सेक्शन होंगे — इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस। यह परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी।
|
परीक्षण का नाम
|
प्रश्नों की संख्या
|
अधिकतम अंक
|
परीक्षा का माध्यम
|
सामान्य/वित्तीय जागरूकता
|
25
|
25
|
अंग्रेजी/हिंदी
|
सामान्य अंग्रेजी
|
25
|
25
|
अंग्रेज़ी
|
तर्क क्षमता और कंप्यूटर योग्यता
|
25
|
25
|
अंग्रेजी/हिंदी
|
मात्रात्मक रूझान
|
25
|
25
|
अंग्रेजी/हिंदी
|
कुल
|
100
|
100
|
–
यूको बैंक अप्रेंटिस मार्किंग स्कीम
यूको बैंक अप्रेंटिस परीक्षा में 100 अंकों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव-टाइप सवाल होते हैं। हर सही जवाब के लिए, उम्मीदवारों को एक अंक मिलेगा।
- यूको बैंक अप्रेंटिस परीक्षा के दिन के लिए निर्देश
- बिना किसी हड़बड़ी के सुरक्षा और पहचान की जांच पूरी करने के लिए, रिपोर्टिंग समय से काफी पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं।
- अपने यूको बैंक अप्रेंटिस एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी साथ रखें और मांगे जाने पर उसे दिखाएं।
- आपको अपने साथ एक असली फोटो आईडी लाना जरूरी है — जैसे आधार, वोटर आईडी, पैन, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस — यह आपके एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी से मेल खाना चाहिए।
- इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस — जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, कैमरा और इसी तरह की अन्य चीजें — परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है।
