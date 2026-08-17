UGC NET Re-Exam Date 2026 Out: एनटीए ने तीन सब्जेक्ट के री-एग्जाम डेट्स की जारी; एडमिट कार्ड ugcnet.nta.ac.in से करें चेक

UGC NET Re-Exam Date 2026 Out: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) 2026 के 87 सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम आयोजित किए गए थे, जिसमें से तीन सब्जेक्ट्स को रद्द कर दिया गया था। छात्रों के रद्द किए गए तीन सब्जेक्ट ये अंग्रेजी, कॉमर्स एवं सोशियोलॉजी पेपर थे। परंतु, आयोग ने अब इन तीनों एग्जाम के लिए Re-Exam का शेड्यूल जारी किया है। NTA द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, जिन एग्जाम सेंटर पर तकनीकी खराबी, सर्वर में रुकावट के कारणों से एग्जाम प्रभावित हुए थे, वहां के सभी छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम की डेट्स का नोटिस जारी कर दिया है। जो छात्र इन प्रभावित सेंटरों और सब्जेक्ट से संबंधित हैं, वे NTA की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर नए एग्जाम शेड्यूल और निर्देशों को देख सकते हैं। साथ ही, छात्रों के ये एग्जाम दो दिन में आयोजित करवाएं जा रहे है। UGC NET 2026 Re-Exam Schedule’s Official Tweet

एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के री-एग्जाम का शेड्यूल ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया गया है। रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार, अंग्रेजी का एग्जाम 9 सितंबर, 2026 को पहले राउंड में, कॉमर्स के एग्जाम उसी दिन दूसरी शिफ्ट में और समाजशास्त्र के एग्जाम 10 सितंबर, 2026 को पहले राउंड में आयोजित किए जाएंगे। 📢 UGC-NET June 2026 | Important Notice



NTA had received several complaints about multiple errors in the papers of English, Commerce and Sociology. NTA formed a committee to enquire into and look into these errors and as per the recommendation of the committee, NTA will… pic.twitter.com/oejnlRSe0c — National Testing Agency (@NTA_Exams) August 16, 2026 UGC NET Re-Exam 2026 से जुड़ी डिटेल्स यूजीसी नेट री-एग्जाम से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियों के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इस टेबल को देखें।

इवेंट डिटेल्स एग्जाम संचालन संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) एग्जाम का नाम UGC NET 2026 Re-Examination प्रभावित सब्जेक्ट 3 प्रमुख सब्जेक्ट री-एग्जाम का मोड कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT Mode) ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in इपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नया एडमिट कार्ड व पहचान पत्र एनटीए यूजीसी नेट 2026 री-एग्जाम की लिस्ट एनटीए यूजीसी नेट 2026 री-एग्जाम इन सब्जेक्ट जैसे अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के पूरे शेड्यूलो को देखें। सब्जेक्ट डेट्स बदलाव अंग्रेजी 9 सितंबर, 2026 शिफ्ट 1 कॉमर्स 9 सितंबर, 2026 शिफ्ट 2 समाज शास्त्र 10 सितंबर, 2026 शिफ्ट 1 नटीए यूजीसी नेट 2026 री-एग्जाम से जुड़ा नोटिस - यहां क्लिक करें किन कारणों से एग्जाम को रद्द किया गया? एनटीए द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, कुछ चुनिंदा एग्जाम सेंटर पर इन निम्नलिखित कारणों से एग्जाम को रद्द कर दोबारा कराने का निर्णय लिया गया है: