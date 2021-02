UP Board Intermediate (12th) Exam Time Table 2021: UP Board 12th Date Sheet 2021 - PDF

UP Board Intermediate (12th) Exam Time Table 2021, UP Board 12th Date Sheet 2021: Check all updates about UP Board Date Sheet 2020 or UP Board Intermediate (12th) Time Table 2020 & UP Board Exams 2020. UPMSP (उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्) has releasd the complete exam schedule to UP Board Intermediate Exams 2021. Links to access important article for UP Board Exam 2021 for Intermediate (Class 12) are also available here.

Previous year UP Board Intermediate Date Sheet or Time Table is also available here for reference.

दिवस तथा दिनांक समय विषय तथा प्रश्नपत्र (इंटरमीडिएट) बृहस्पतिवार 07 फरवरी 2019 ईo प्रातः 8:00 बजे से 11:15 बजे तक काष्ठशिल्प, ग्रन्थशिल्प तथा सिलाई सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, तर्कशास्त्र शुक्रवार 08 फरवरी 2019 ईo प्रातः 8:00 बजे से 11:15 बजे तक संगीत गावन, संगीत वादन तथा नृत्यकला सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी ,बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़,सिन्धी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली मंगलवार 12 फरवरी 2019 ईo प्रातः 8:00 बजे से 11:15 बजे तक बीमा सिद्धांत एवं व्यवहार (वाणिज्य वर्ग के लिए) सामान्य आधारिक विषय (व्यावसायिक वर्ग के लिए) सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक हिंदी सामान्य हिंदी बुधवार 13 फरवरी 2019 ईo प्रातः 8:00 बजे से 11:15 बजे तक औद्योगिक संगठन (वाणिज्य वर्ग के लिए) सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक अर्थ शास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल कृषि भास्य विज्ञान (एग्रोनामी)- प्रथम प्रश्नपत्र (कृषि भाग -1 के लिए) कृषि भास्य विज्ञान (एग्रोनामी) –षष्टम प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के) बृहस्पतिवार 14 फरवरी 2019 ईo प्रातः 8:00 बजे से 11:15 बजे तक बहीखाता तथा लेखा शास्त्र (वाणिज्य वर्ग के लिए) कृशि वनस्पति विज्ञान (393)-द्वितीय प्रश्नपत्र कृशि भाग-1 के लिये कृषि अर्थ शास्त्र- सप्तम प्रश्नपत्र कृशि भाग-2 के लिये फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक भास्त्र, परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेंकिग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाईल डिजाईन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीवीजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रोद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रोद्यौगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिग एवं वेजिटेबिल ड्राइंग, धातु शिल्प (मेटेल क्राफ्ट) कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं प्रखरखाव– तृतीय प्रश्नपत्र (केवल व्यवसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये) सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक गृहविज्ञान शुक्रवार 15 फरवरी 2019 ई० प्रातः 8- बजे से 11-15 बजे तक मानव विज्ञान साय 2 बजे से 5-15 बजे तक रसायन विज्ञान सैन्य विज्ञान शनिवार 16 फरवरी 2019 ई० प्रातः 8-00 बजे से 11-15 बजे तक व्यापारिक संगठनएवं पत्र वयवहार(वाणिज्य वर्ग के लिए) कृषि भौतिकीय एवं जलवायु विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र (कृषि विज्ञान के लिए) कृषि जंतु विज्ञानं अष्टम प्रश्न पत्र साय 2 बजे से 5-15 बजे तक पालि अरबी, फारसी वृहस्पतिवार 21 फरवरी 2019 ई० प्रातः 8- बजे से 11-15 बजे तक शास्त्र विज्ञान (व्यवसायिक) कंप्यूटर साय 2 बजे से 5-15 बजे तक नागरिक शास्त्र शुक्रवार 22 फरवरी 2019 ई० प्रातः 8- बजे से 11-15 बजे तक चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्रावैधिक, रंजन कला साय 2 बजे से 5-15 बजे तक भौतिकी शनिवार 23 फरवरी 2019 ईo प्रातः 8:00 बजे से 11:15 बजे तक गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी (354) (वाणिज्य वर्ग के लिए) सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक अधिकोषण तत्व (वाणिज्य वर्ग के लिए) कृषि अभियंत्रण चतुर्थ प्रश्न पात्र (कृषि भाग - 1 के लिये) कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान- नवम प्रश्नपत्र (कृषि भाग -2 के लिये) सोमवार 25 फरवरी 2019 ईo प्रातः 8:00 बजे से 11:15 बजे तक फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक भास्त्र, परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेंकिग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाईल डिजाईन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीवीजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रोद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रोद्यौगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिग एवं वेजिटेबिल ड्राइंग,धातु शिल्प (मेटेल क्राफ्ट) कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं प्रखरखाव– तृतीय प्रश्नपत्र (केवल व्यवसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये) सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक गणित मंगलवार 26 फरवरी 2019 ईo प्रातः 8:00 बजे से 11:15 बजे तक फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक भास्त्र, परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेंकिग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाईल डिजाईन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीवीजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रोद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रोद्यौगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिग एवं वेजिटेबिल ड्राइंग,धातु शिल्प (मेटेल क्राफ्ट) कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं प्रखरखाव– तृतीय प्रश्नपत्र (केवल व्यवसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये) सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक इतिहास कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी- प्रथम प्रश्नपत्र (कृषि भाग - 1 के लिए), कृषि रसायन विज्ञान दशम प्रश्नपत्र (कृषि भाग - 2 के लिए) बुधवार 27 फरवरी 2019 ईo प्रातः 8:00 बजे से 11:15 बजे तक अर्थशास्त्र सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक भास्त्र, परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेंकिग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाईल डिजाईन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीवीजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रोद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रोद्यौगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिग एवं वेजिटेबिल ड्राइंग,धातु शिल्प (मेटेल क्राफ्ट) कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं प्रखरखाव– तृतीय प्रश्नपत्र (केवल व्यवसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये) बृहस्पतिवार 28 फरवरी 2019 ईo प्रातः 8:00 बजे से 11:15 बजे तक जीव विज्ञान सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक भूगोल शुक्रवार 01 मार्च 2019 ईo प्रातः 8:00 बजे से 11:15 बजे तक फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक भास्त्र, परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेंकिग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाईल डिजाईन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीवीजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रोद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रोद्यौगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिग एवं वेजिटेबिल ड्राइंग,धातु शिल्प (मेटेल क्राफ्ट) कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं प्रखरखाव– तृतीय प्रश्नपत्र (केवल व्यवसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये) सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक समाज शास्त्र शनिवार 02 मार्च 2019 ईo प्रातः 8:00 बजे से 11:15 बजे तक - सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक अंग्रेजी

Jagranjosh.com has provided various resources for the preparation of Class 12th Physics, Chemistry, Maths and Biology. With the help of these notes, students can easily enhance their preparation level of Class 12th UP Board exam 2019.

दिवस तथा दिनांक समय विषय तथा प्रश्नपत्र (इंटरमीडिएट) मंगलवार 06 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक हिंदी (301)- प्रथम प्रश्नपत्र सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक सामान्य हिंदी (304)- प्रथम प्रश्नपत्र बुधवार 07 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक संगीत गायन(349), संगीत वादन (351) तथा नृत्यकला(353) - प्रथम प्रश्नपत्र सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक बीमा सिद्धांत एवं व्यवहार (390)- प्रथम प्रश्नपत्र सामान्य आधारिक विषय (404) - प्रथम प्रश्नपत्र (व्यावसायिक वर्ग के लिए) बृहस्पतिवार 08 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक हिंदी (302) – द्वितीय प्रश्नपत्र सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक सामान्य हिंदी (305) - द्वितीय प्रश्नपत्र शुक्रवार 09 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक संगीत गायन (350) संगीत वादन (352) तथा नृत्यकला (354) - द्वितीय प्रश्नपत्र सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक गणित (334) गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी (388) - - प्रथम प्रश्नपत्र (वाणिज्य वर्ग के लिए) शनिवार 10 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक गृह विज्ञान (334) - प्रथम प्रश्नपत्र कृषि भास्य विज्ञान (एग्रोनामी) (392) - प्रथम प्रश्नपत्र (कृषि भाग -1 के लिए) सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक कृषि भास्य विज्ञान (एग्रोनामी)(397)-शश्ठम प्रश्नपत्र (कृश भाग-2 के) काश्टशिल्प, (368) ग्रन्थशिल्प(388) तथा सिलाई(370)—प्रथम प्रश्नपत्र फल एवं खाद्य संरक्षण, (406) पाकभास्त्र (411) परिधानरचनाएवं (416) ध्रुलाई तथा रंगाई, (421) बेंकिग तथा कन्फेक्शनरी, (428) टेक्सटाईल डिजाईन, (431) बुनाई तकनीक, (438) नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, (441) पुस्तकालय विज्ञान (448) बहुउददेशीय स्वास्थ्यकार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित),(451) रंगीन फोटोग्राफी (456) रेडियो एवं रंगीन टेलीवीजन, (481) आटोमोबाइल्स, (468) मधुमक्खी पालन, (471) डेरी प्रोद्योगिकी, (478) रेशम कीट पालन, (481) बीजोत्पादन प्रोद्यौगिकी, (486) फसल सुरक्षा सेवा. (491) पौधशाला, (496) एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, (506) बैंकिग, (511) आशुलिपि एवं टंकण, (516) विपणन तथा विक्रय कला, (523) सचिवीय पद्धति, (528) सहकारिता, (538) टकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, (543) मुद्रण, (548) इम्ब्राइडरी (559) हैण्ड ब्लाक प्रिंटिग एवं वेजिटेबिल ड्राइंग, (564) धातु शिल्प (मेटेल क्राफ्ट), (569) कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, (576) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव(581) -प्रथम प्रश्नपत्र (केवल व्यवसायिक शिक्षा वर्ग आई को लिये) सोमवार 12 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक इतिहास (328) - प्रथम प्रश्नपत्र सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक गणित (335) गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी (388) - द्वितीय प्रश्नपत्र (वाणिज्य वर्ग के लिए) मंगलवार 13 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक गृहविज्ञान(344) -द्वितीय प्रश्नपत्र कृशि वनस्पति विज्ञान (393)-द्वितीय प्रश्नपत्र कृशि भाग-1 के लिये सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक औद्योगिक संगठन(386)—प्रथम प्रश्नपत्र श अर्थशास्त्र(398)-सप्तम प्रश्नपत्र (कृशि भाग-2 के लिये) गुरुवार 15 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक सैन्य विज्ञान(337)—प्रथम प्रश्नपत्र सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक भौतिक विज्ञान (372) - प्रथम प्रश्नपत्र बहीखाता तथा लेखा शास्त्र (378) - प्रथम प्रश्नपत्र भास्य विज्ञान (व्यवसायिक) (402) - प्रथम प्रश्नपत्र शुक्रवार 16 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक इतिहास(329) द्वितीय प्रश्नपत्र कृषि भौतिक एवं जलवायु तृतीय प्रश्नपत्र (कृषि भाग - 1 के लिए) सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक कश्ठशिल्प (367), ग्रन्थशिल्प(369) तथा सिलाई(371) - द्वितीय प्रश्नपत्र कृषि जन्तु विज्ञान (399) - अश्टम प्रश्नपत्र (कृषि भाग 2 के लिए) फल एवं खाद्य संरक्षण (407), पाक भास्त्र (412) परिधान रचना एवं सज्जा (417), धुलाई तथा रंगाई बैकिंग तथा कन्फेक्शनरी (427), टेक्सटाइल डिज़ाइन (432), बुनाई तकनीक (437), नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण अवं शिशु प्रबंध (442), पुस्तकालय विज्ञान (447), बहुउददेशीया स्वास्थ कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित) (452), रंगीन फोटोग्राफी (457), रेडियो एवं रंगीन टेलीवीजन (462), ऑटो मोबाइल्स (467) मधुमक्खी पालन (472) डेरी प्रौद्योगिकी (477) रेशम कीट पालन (482), बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी (487), फसल सुरक्षा एवं सेवा (492), पौधशाला (497), एकाउन्टन्सी एवं अंकेक्षण (507), बैंकिंग (512), आशुलिपि एवं टंकण (517), विपणन तथा विक्रय कला (524), सचिवीय पद्धति (529), सहकारिता (539), हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल ड्राइंग (565), धातु शिल्प (570) कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स (577), घरेलू विद्युत् उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव (582) - द्वितीय प्रश्नपत्र शनिवार 17 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक सैन्य विज्ञान (338) - द्वितीय प्रश्नपत्र सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक भौतिक विज्ञान (373) - द्वितीय प्रश्नपत्र बहीखाता तथा लेखा शास्त्र (379) - द्वितीय प्रश्नपत्र भास्य विज्ञान (व्यवसायिक) (403) - द्वितीय प्रश्नपत्र सोमवार 19 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक अंग्रेजी (A)(322)-प्रथम प्रश्नपत्र (केवल मानविकी, वाणिज्य व व्यवसायिक वर्ग के परीक्षार्थियों के लिये) कृशि अभियन्त्रण (395)-चतुर्थ प्रश्नपत्र (कृशि भाग-1 के लिये) सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक मनोविज्ञान (339), शिक्षा भास्त्र (341) तर्कशास्त्र (347)-प्रथम प्रश्नपत्र कृशि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान (400)—नवम प्रश्नपत्र (कृशि भाग-2 के लिये) मंगलवार 20 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक कम्प्यूटर (364)—प्रथम प्रश्नपत्र फल एवं खाद्य संरक्षण, (408) पाक भास्त्र, (413) परिधान रचना एवं सज्जा, (418) धुलाई तथा रंगाई, (423) बेंकिग तथा कन्फेक्शनरी, (428) टेक्सटाईल डिजाईन, (433) बुनाई तकनीक, (438) नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, (443) पुस्तकालय विज्ञान, (448) बहुउददेशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित),(453) रंगीन फोटोग्राफी, (458) रेडियो एवं रंगीन टेलीवीजन, (463) आटोमोबाइल्स, (468) मधुमक्खी पालन, (473) डेरी प्रोद्योगिकी, (478) रेशम कीट पालन, (483) बीजोत्पादन प्रोद्यौगिकी, (488) फसल सुरक्षा सेवा, (493) पौधशाला, (498) एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, (508) बैंकिग, (513) आशुलिपि एवं टंकण, (518) विपणन तथा विक्रय कला, (525) सचिवीय पद्धति, (530) सहकारिता, (540) टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, (545) मुद्रण, (550) इम्ब्राइडरी, (561) हैण्ड ब्लाक प्रिंटिग एवं वेजिटेबिल ड्राइंग, (566) धातु शिल्प (मेटेल क्राफ्ट)(571) कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, (578) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं प्रखरखाव(583) – तृतीय प्रश्नपत्र (केवल व्यवसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये) सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक रसायन विज्ञान(374)-प्रथम प्रश्नपत्र व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार (380)-प्रथम प्रश्नपत्र बुधवार 21 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक अंग्रेजी (A)(323)-द्वितीय प्रश्नपत्र (केवल मानविकी, वाणिज्य व व्यवसायिक वर्ग के परीक्षार्थियों के लिये) कृशि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी (396)-पंचम प्रश्नपत्र (कृशि भाग–1 के लिये) सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक मनोविज्ञान (340),शिक्षा भास्त्र (342), तर्क शास्त्र (348)-द्वितीय प्रश्नपत्र, कृशि, रसायन विज्ञान (401)-दशम् प्रश्नपत्र (कृशि भाग-2 के लिये) उर्दू (309) – प्रथम प्रश्नपत्र गुरुवार 22 फरवरी 2018 ईo प्रातः 7:30 बजे से 10:45 बजे तक उर्दू (309) – प्रथम प्रश्नपत्र, सायं 2:00 बजे से 05:15 बजे तक रसायन विज्ञान(375) -द्वितीय प्रश्नपत्र व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यावहार (381) -द्वितीय प्रश्नपत्र भूगोल (330)—प्रथम प्रश्नपत्र संस्कृत (307)–प्रथम प्रश्नपत्र Get Complete UP Board Class 12 Date Sheet 2018

