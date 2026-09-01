UP PET Syllabus 2026: यूपी पीईटी परीक्षा का नया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखें यहां

UPSSSC PET Syllabus PDF 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने यूपी पीईटी आवेदन फॉर्म के बाद अब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर परीक्षा 2026 का नया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है। यूपी पीईटी परीक्षा उत्तर प्रदेश में ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों की पात्रता को निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अब उन्हें लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देखते हुए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

यूपी पीईटी परीक्षा के सिलेबस में इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थशास्त्र, संविधान और लोक प्रशासन, लॉजिक व रीज़निंग, करंट अफेयर्स, सामान्य जागरूकता और हिंदी के अपठित गद्यांश सहित अन्य विषय शामिल होते हैं।

UPSSSC PET Syllabus PDF Sarkari Result डाउनलोड लिंक

यूपी पीईटी परीक्षा का विस्ततृ सिलेबस यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध है। सिलेबस में इतिहास, भूगोल, साइंस, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, रीज़निंग, गणित, भाषा, करंट अफेयर्स और डेटा शामिल है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।