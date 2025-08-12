OTR के बिना नहीं कर पाएंगे यूपी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन, यहां जानें तरीका

UP Police OTR Registration 2025: UP पुलिस OTR Registration की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। यह अब उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने के इच्छुक हर candidate के लिए एक अनिवार्य कदम है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब-इंस्पेक्टर (SI), कांस्टेबल और अन्य पदों सहित भविष्य की सभी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए वन-टाइम Registration (OTR) प्रणाली शुरू की है। इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा कुशल बनाना, candidates का समय बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी जानकारी सिस्टम में सुरक्षित रहे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर के 4,543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 2.5 लाख से ज्यादा candidates अपना UP पुलिस OTR Registration पूरा कर चुके हैं। यूपी पुलिस OTR रजिस्ट्रेशन 2025 क्या है? UP पुलिस OTR Registration एक बार की जाने वाली ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसमें candidates UPPRPB के आधिकारिक पोर्टल पर एक स्थायी प्रोफाइल बनाते हैं। Candidates को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम और शैक्षणिक योग्यता, दर्ज करनी होती है। इसके साथ ही, उन्हें जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी भी अपलोड करनी पड़ती है।

UP पुलिस OTR Registration पूरा होने के बाद, candidates की सभी जानकारी UPPRPB के डेटाबेस में सुरक्षित रूप से स्टोर हो जाती है। जब भी कोई नई भर्ती की सूचना जारी होती है, तो candidates सिर्फ लॉग इन करके और पद का चुनाव करके तुरंत आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपनी जानकारी दोबारा नहीं भरनी पड़ती। OTR, यह सिस्टम सटीकता सुनिश्चित करता है, बार-बार की मेहनत से बचाता है और पूरी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाता है। UP पुलिस OTR Registration क्यों अनिवार्य है? UPPRPB ने हर आवेदक के लिए UP पुलिस OTR Registration को निम्नलिखित कारणों से अनिवार्य बना दिया है: समय की बचत: Candidates को अपनी जानकारी केवल एक बार दर्ज करनी होती है, जिससे बार-बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती।

गलतियों में कमी: जानकारी केवल एक बार दर्ज की जाती है, जिससे गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है।

तेज सत्यापन: पहले से स्टोर की गई जानकारी से भर्ती के दौरान सत्यापन प्रक्रिया में तेजी आती है।

बेहतर पारदर्शिता: सभी candidates की जानकारी एक सुरक्षित सिस्टम में रखी जाती है। इससे प्रक्रिया ज्यादा निष्पक्ष बनती है।

एक से ज्यादा आवेदनों में सुविधा: जो candidates एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उनकी जानकारी सिस्टम में पहले से ही उपलब्ध होती है। UPPRPB ने यह पुष्टि की है कि UP पुलिस OTR Registration पूरा किए बिना, कोई भी candidate भविष्य में यूपी पुलिस की किसी भी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। UP Police OTR Registration 2025 के लिए आवेदन कैसे करें? UP पुलिस OTR Registration आसानी से पूरा करने में candidates की मदद के लिए, नीचे चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है: चरण 1: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल uppbpb.gov.in पर जाएं। चरण 2: होमपेज पर दिए गए OTR Registration लिंक पर क्लिक करें। चरण 3: अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें, जैसे कि पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और संपर्क जानकारी। चरण 4: जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें, जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।

चरण 5: जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जानकारी को दोबारा जांच लें कि वह सही है। चरण 6: जमा करने के बाद, पुष्टि पेज को डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सहेज कर रखें। हेल्पलाइन: किसी भी तरह की समस्या होने पर, candidates UPPRPB हेल्पलाइन नंबर 1800 9110 005 पर सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती 2025: पद-अनुसार रिक्तियां UPPRPB ने 2025 के लिए रिक्तियों का विवरण जारी किया है। जो Candidates यूपी पुलिस OTR Registration पूरा कर लेंगे, वे आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। श्रेणी पद का नाम रिक्तियों की संख्या मुख्य पद सब-इंस्पेक्टर (SI) 4,543 कांस्टेबल 19,220 अन्य पद 2,833 SI की विशेष श्रेणियां प्लाटून कमांडर 106 फायर स्टेशन ऑफिसर 63 विशेष खुफिया SI 60 लिपिक SI, लेखा SI, गोपनीय SI 2,424 कांस्टेबल-स्तर की रिक्तियां PAC कांस्टेबल 9,837 विशेष सुरक्षा बल (SSF) 1,341 घुड़सवार पुलिस 268 रेडियो कैडर कांस्टेबल 2,282 नागरिक पुलिस 3,245 दूरसंचार विंग 2,444 डॉग स्क्वाड 71