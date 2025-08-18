UPSC EPFO Recruitment 2025: यूपीएससी EPFO भर्ती अंतिम तिथि, अभी करें 230 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन

UPSC EPFO Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका। दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के कुल 230 पदों पर आवेदन मांगे थे। जिसमें लेखा अधिकारी के 156 पद और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के 74 पद रिक्त हैं। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह।
जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कि है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त 2025 तक पूरा करें।
संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 जुलाई 2025 से शुरू की गई थी। जो कि अब समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती के लिए सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 25 रुपये तय किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आगे लेख में दिए गए स्टेप देखें।
UPSC EPFO Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
यूपीएससी EPFO भर्ती 2025 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे टेबल में दिए गए महत्वपूर्ण विवरणों के माध्यम से अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
|
विवरण
|
जानकारी
|
प्राधिकरण का नाम
|
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
|
पद का नाम
|
लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त
|
कुल रिक्तियों की संख्या
|
230
|
आवेदन करने कि तिथि
|
18 अगस्त 2025 आज
|
आयु सीमा
|
18 वर्ष से 35 वर्ष ( पदों के अनुसार)
|
शैक्षणिक योग्यता
|
स्नातक डिग्री
|
आवेदन शुल्क
|
(सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस) - 25 रुपये
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://upsc.gov.in/
यह भी देखें: CG Vyapam Staff Nurse Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ में स्टाफ नर्स के 225 पदों पर भर्ती
UPSC EPFO Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यूपीएससी में निकाले गए लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के कुल 230 रिक्त पदों को भरा जाना है। जिसकी अंतिम तिथि 18 अगस्त, 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा सकते हैं:
स्टेप 1सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, UPSC EPFO Recruitment 2025 पर जाएं।
स्टेप 3 अपना रजिस्ट्रेशन करें।
स्टेप 4 लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
स्टेप 5 फॉर्म में मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर अपलोड करें।
स्टेप 6 अब आवेदन शुल्क का भुगतान कर, फॉर्म सब्मिट करें।
स्टेप 7 सब्मिट के बाद प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation