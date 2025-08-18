UPSC EPFO Recruitment 2025: यूपीएससी EPFO भर्ती अंतिम तिथि, अभी करें 230 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन

UPSC EPFO Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका। दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने लेखा अधिकारी और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के कुल 230 पदों पर आवेदन मांगे थे। जिसमें लेखा अधिकारी के 156 पद और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के 74 पद रिक्त हैं। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह।

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कि है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त 2025 तक पूरा करें।

संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 जुलाई 2025 से शुरू की गई थी। जो कि अब समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती के लिए सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 25 रुपये तय किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आगे लेख में दिए गए स्टेप देखें।