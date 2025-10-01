UPSC IES, ISS Topper List 2025: यूपीएससी IES, ISS टॉपर लिस्ट 2025 जारी, नाम और रोल नंबर के अनुसार करें चेक

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2025 के अंतिम Result UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। इसका इंटरव्यू सितंबर 2025 में हुआ था। अंतिम मेरिट लिस्ट में केवल उन्हीं Candidates को शामिल किया जाएगा, जो इंटरव्यू में शामिल हुए थे। Candidates UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UPSC IES और ISS Result देख सकते हैं। UPSC IES/ISS टॉपर लिस्ट 2025 UPSC ने 20 से 22 जून, 2025 तक IES और ISS परीक्षा आयोजित की थी। लिखित परीक्षा पास करने वाले Candidates को इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू सितंबर 2025 में आयोजित किया गया था और अब अंतिम Result आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर घोषित कर दिए गए हैं। कशिश कसाना ने भारतीय सांख्यिकी परीक्षा (ISS) 2025 में टॉप किया है। वहीं, मोहित अग्रवाल नाडबाईवाला ने भारतीय आर्थिक सेवा (IES) परीक्षा में टॉप किया है।

UPSC Economic Services टॉपर लिस्ट 2025 UPSC IES परीक्षा में मोहित अग्रवाल नाडबाईवाला ने टॉप किया है। जो Candidates इंटरव्यू में शामिल हुए थे, वे नीचे UPSC IES टॉपर लिस्ट देख सकते हैं: क्र.सं. रोल नंबर Candidate का नाम 1 0870183 मोहित अग्रवाल नडबईवाला 2 0270134 ऊर्जा रहेजा 3 0870379 गौतम मिश्रा 4 0871414 प्रशांत कुमार 5 0870561 सौरभ यादव 6 0570213 शिवांगी यादव 7 1170098 अभिषेक नेहरा 8 0570299 मयूरेश भारत वाघमारे 9 1170171 संभव पाटनी 10 0870782 विजय कुमार यहां क्लिक करें:-UPSC IES Topper List 2025 PDF UPSC ISS 2025 टॉपर लिस्ट कशिश कसाना ने UPSC भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2025 में टॉप किया है। ISS सेवाओं के लिए कुल 35 Candidates का चयन किया गया है। यहां ISS 2025 के लिए चुने गए टॉप 10 Candidates की लिस्ट दी गई है।

क्र.सं. रोल नंबर Candidate का नाम 1 0881334 कशिश कसाना 2 2680055 आकाश कुमार शर्मा 3 0680100 सुभेंदु घोष 4 1180045 प्रज्ञा पाठक 5 1180315 आलोक सिंह 6 1180163 आयुषी पटवा 7 2681063 मधु सिंह 8 2680751 विभा मिश्रा 9 0881022 अंकित तंवर 10 0880074 प्रवीण कुमार ए यहां क्लिक करें:- UPSC ISS 2025 Topper List PDF UPSC IES/ISS 2025 टॉपर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें? जिन Candidates ने UPSC IES/ISS परीक्षा 2025 का इंटरव्यू दिया है, वे दोनों सेवाओं की टॉपर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। 1. UPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर, 'Examination' सेक्शन में, 'Indian Economic Service-Indian Statistical Services Examination 2025' चुनें। 3. एक नया पेज खुलेगा, जिसमें परीक्षा से संबंधित सभी लिंक होंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन, निर्देश, प्रश्न पत्र, लिखित परीक्षा का Result, फाइनल Result आदि। आपको IES या ISS में से किसी एक के फाइनल Result पर क्लिक करना होगा।