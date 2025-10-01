RRB ALP Result 2025 OUT!
Focus
Quick Links

UPSC IES, ISS Topper List 2025: यूपीएससी IES, ISS टॉपर लिस्ट 2025 जारी, नाम और रोल नंबर के अनुसार करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Oct 1, 2025, 16:37 IST

UPSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर UPSC IES/ISS 2025 Result 2025 जारी कर दिया है। मोहित अग्रवाल नाडबाईवाला ने UPSC IES परीक्षा में टॉप किया है, जबकि कशिश कसाना ने UPSC ISS परीक्षा में टॉप किया है। Candidates इस पेज पर UPSC IES और ISS टॉपर्स के नाम, टॉपर्स की लिस्ट और टॉपर लिस्ट डाउनलोड करने के तरीके जैसी जानकारी देख सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
UPSC IES, ISS Topper List 2025
UPSC IES, ISS Topper List 2025

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2025 के अंतिम Result UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। इसका इंटरव्यू सितंबर 2025 में हुआ था। अंतिम मेरिट लिस्ट में केवल उन्हीं Candidates को शामिल किया जाएगा, जो इंटरव्यू में शामिल हुए थे। Candidates UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UPSC IES और ISS Result देख सकते हैं।

UPSC IES/ISS टॉपर लिस्ट 2025 

UPSC ने 20 से 22 जून, 2025 तक IES और ISS परीक्षा आयोजित की थी। लिखित परीक्षा पास करने वाले Candidates को इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू सितंबर 2025 में आयोजित किया गया था और अब अंतिम Result आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर घोषित कर दिए गए हैं। कशिश कसाना ने भारतीय सांख्यिकी परीक्षा (ISS) 2025 में टॉप किया है। वहीं, मोहित अग्रवाल नाडबाईवाला ने भारतीय आर्थिक सेवा (IES) परीक्षा में टॉप किया है।

UPSC Economic Services टॉपर लिस्ट 2025 

UPSC IES परीक्षा में मोहित अग्रवाल नाडबाईवाला ने टॉप किया है। जो Candidates इंटरव्यू में शामिल हुए थे, वे नीचे UPSC IES टॉपर लिस्ट देख सकते हैं:

क्र.सं.

रोल नंबर

Candidate का नाम

1

0870183

मोहित अग्रवाल नडबईवाला

2

0270134

ऊर्जा रहेजा

3

0870379

गौतम मिश्रा

4

0871414

प्रशांत कुमार

5

0870561

सौरभ यादव

6

0570213

शिवांगी यादव

7

1170098

अभिषेक नेहरा

8

0570299

मयूरेश भारत वाघमारे

9

1170171

संभव पाटनी

10

0870782

विजय कुमार

यहां क्लिक करें:-UPSC IES Topper List 2025 PDF

UPSC ISS 2025 टॉपर लिस्ट

कशिश कसाना ने UPSC भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2025 में टॉप किया है। ISS सेवाओं के लिए कुल 35 Candidates का चयन किया गया है। यहां ISS 2025 के लिए चुने गए टॉप 10 Candidates की लिस्ट दी गई है।

क्र.सं.

रोल नंबर

Candidate का नाम

1

0881334

कशिश कसाना

2

2680055

आकाश कुमार शर्मा

3

0680100

सुभेंदु घोष

4

1180045

प्रज्ञा पाठक

5

1180315

आलोक सिंह

6

1180163

आयुषी पटवा

7

2681063

मधु सिंह

8

2680751

विभा मिश्रा

9

0881022

अंकित तंवर

10

0880074

प्रवीण कुमार ए

यहां क्लिक करें:- UPSC ISS 2025 Topper List PDF

UPSC IES/ISS 2025 टॉपर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?

जिन Candidates ने UPSC IES/ISS परीक्षा 2025 का इंटरव्यू दिया है, वे दोनों सेवाओं की टॉपर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

1.  UPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर, 'Examination' सेक्शन में, 'Indian Economic Service-Indian Statistical Services Examination 2025' चुनें।

3.  एक नया पेज खुलेगा, जिसमें परीक्षा से संबंधित सभी लिंक होंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन, निर्देश, प्रश्न पत्र, लिखित परीक्षा का Result, फाइनल Result आदि। आपको IES या ISS में से किसी एक के फाइनल Result पर क्लिक करना होगा।

4.  Result PDF डाउनलोड करें, जिसमें खाली पदों की संख्या, रोल नंबर के साथ टॉपर्स के नाम आदि जैसी जानकारी होगी।

5.  इस PDF को भविष्य के लिए सेव कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News