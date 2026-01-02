MSBTE Winter Result 2025
Haryana Assistant Professor Result 2025 OUT: एचपीएससी सहायक प्रोफेसर परिणाम जारी, डाउनलोड करें Subject-wise मेरिट लिस्ट PDF

By Vijay Pratap Singh
Jan 2, 2026, 14:13 IST

HPSC Assistant Professor Result 2025 OUT: हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2025 आज 2 जनवरी 2026 को हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी और फिजिक्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार जिसने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं।  Subject-wise एचपीएससी सहायक प्रोफेसर मेरिट लिस्ट PDF लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2025 जारी हुआ।
Haryana Assistant Professor Result 2025 OUT: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने हरियाणा सहायक प्रोफेसर परिणाम 2025 आज 2 जनवरी 2025 को जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार लंबे समय से एचपीएससी सहायक प्रोफेसर परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह बड़ी खबर है। आयोग ने विभिन्न विषयों के लिए Subject-wise एचपीएससी सहायक प्रोफेसर मेरिट लिस्ट PDF आधिकारिक वेबसाइट-hpsc.gov.in पर उपलब्ध करा दी है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

HPSC Assistant Professor Result 2025 PDF Link

फिजिक्स, हिंदी, हिस्ट्री और इंग्लिश विषयों के लिए HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2025 की PDF डाउनलोड लिंक हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की आधिकारिक वेबसाइट-hpsc.gov.in पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना क्वालिफाइंग स्टेटस आसानी से देख सकते हैं।

HPSC Assistant Professor Result 2025 PDF लिंक

यहां क्लिक करें

Subject-wise Haryana Assistant Professor Merit List PDF 

एचपीएससी ने सहायक प्रोफेसर भर्ती 2025 के तहत विषयवार हरियाणा सहायक प्रोफेसर परिणाम 2025 मेरिट लिस्ट जारी की है, जिससे उम्मीदवार अपने विषय के अनुसार चयन स्थिति आसानी से चेक कर सकते हैं। एचपीएससी सहायक प्रोफेसर परिणाम 2025 मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर, कैटेगरी और अन्य जरूरी विवरण दिए गए हैं।

HPSC Assistant Professor Result 2025 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एचपीएससी सहायक प्रोफेसर रिजल्ट और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले HPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. होमपेज पर “Haryana Assistant Professor Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  3. संबंधित विषय (Subject) की मेरिट लिस्ट PDF चुनें।

  4. PDF डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर/नाम सर्च करें।

HPSC Assistant Professor Result 2025: आगे की चयन प्रक्रिया

हरियाणा सहायक प्रोफेसर परिणाम 2025 मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू (यदि लागू हो) के लिए बुलाया जा सकता है। चयन प्रक्रिया से जुड़ी आगे की जानकारी आयोग द्वारा अलग से नोटिस के माध्यम से जारी की जाएगी।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

