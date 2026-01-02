Haryana Assistant Professor Result 2025 OUT: एचपीएससी सहायक प्रोफेसर परिणाम जारी, डाउनलोड करें Subject-wise मेरिट लिस्ट PDF

Haryana Assistant Professor Result 2025 OUT: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने हरियाणा सहायक प्रोफेसर परिणाम 2025 आज 2 जनवरी 2025 को जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार लंबे समय से एचपीएससी सहायक प्रोफेसर परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह बड़ी खबर है। आयोग ने विभिन्न विषयों के लिए Subject-wise एचपीएससी सहायक प्रोफेसर मेरिट लिस्ट PDF आधिकारिक वेबसाइट-hpsc.gov.in पर उपलब्ध करा दी है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

HPSC Assistant Professor Result 2025 PDF Link

फिजिक्स, हिंदी, हिस्ट्री और इंग्लिश विषयों के लिए HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2025 की PDF डाउनलोड लिंक हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की आधिकारिक वेबसाइट-hpsc.gov.in पर जारी कर दी गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना क्वालिफाइंग स्टेटस आसानी से देख सकते हैं।