Pariksha Pe Charcha 2026: प्रधानमंत्री 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में 3 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, MyGov वेबसाइट पर करें अप्लाई

Pariksha Pe Charcha 2026 Registration: बोर्ड परीक्षाओं का तनाव दूर करने और छात्रों में नया जोश भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC 2026) 9वें संस्करण के साथ वापस आ गया है। इस साल इस कार्यक्रम को लेकर देश भर के छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के नए नंबर के मुताबिक अब तक 3,19,85,302 से अधिक लोग भाग ले चुके है।

अगर आप भी पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं उनसे एग्जाम स्ट्रेस पर सवाल पूछना चाहते हैं या प्रधानमंत्री आवास घूमना चाहते हैं, तो जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। ये प्रोग्राम एग्जाम के तनाव को दूर करने का अच्‍छा माध्‍यम है।

Pariksha Pe Charcha 2026 Registration Link

परीक्षा पे चर्चा 2026: एक जन आंदोलन

'परीक्षा पे चर्चा' का यह 9वां संस्करण केवल एक संवाद करने का जरिया ही नहीं, बल्कि एक 'जन आंदोलन' बन चुका है। PPC कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के मन से एग्जाम के डर को दूर करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना है।