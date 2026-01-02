GATE 2026 के एडमिट कार्ड जारी होने की डेट में बदलाव, जल्द gate2026.iitg.ac.in पर उपलब्ध होगी नई डेट

GATE 2026 Admit Card: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी ने GATE 2026 एडमिट कार्ड जारी करने की डेट पोस्टपोन कर दी गई है। पहले नोटिस के अनुसार,GATE 2026 का एडमिट कार्ड 2 जनवरी 2026 को जारी होने वाले था। परंतु, ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार, अब GATE 2026 एडमिट कार्ड जारी करने की डेट पोस्टपोन कर दी गई है। साथ ही, छात्रों के लिए नई डेट जल्द ही जारी की जाएगी।

GATE 2026 एग्जाम का इंपोर्टेंट शेड्यूल

GATE 2026 के एडमिट कार्ड में देरी होने पर भी एग्जाम की डेट्स में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। एग्जाम से जुड़ी अपडेट्स जानने के लिए सभी छात्र नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें।

इवेंट इंपोर्टेंट डेट्स एडमिट कार्ड की पुरानी डेट 2 जनवरी 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की नई डेट जल्द होगी घोषित GATE 2026 एग्जाम की डेट 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 रिजल्ट की घोषणा 19 मार्च 2026

GATE 2026 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?