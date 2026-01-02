HP TET Result 2025 OUT: एचपी टेट रिजल्ट hpbose.org पर जारी, डाउनलोड करें हिमाचल प्रदेश नवंबर स्कोरकार्ड PDF

HP TET Result 2025 OUT: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने एचपी रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने नवंबर 2025 में आयोजित HPTET परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर देख सकते हैं। बोर्ड ने रिजल्ट स्कोरकार्ड फॉर्मेट में जारी किया है, जिसे उम्मीदवार ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

hpbose.org HP TET Result: एचपी टेट रिजल्ट 2025 आउट

हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HP TET) का आयोजन 2, 5, 8, 9 और 16 नवंबर 2025 को किया गया था। अब HP TET रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। HPTET परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को HP TET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी वैधता लाइफटाइम होगी। परीक्षा में क्वालिफाई हुए उम्मीदवार अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे।