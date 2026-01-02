MSBTE Winter Result 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

HP TET Result 2025 OUT: एचपी टेट रिजल्ट hpbose.org पर जारी, डाउनलोड करें हिमाचल प्रदेश नवंबर स्कोरकार्ड PDF

By Vijay Pratap Singh
Jan 2, 2026, 15:31 IST

HP TET Result Nov 2025 Link OUT: एचपी टेट रिजल्ट 2025 आज, 2 जनवरी 2026 को जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने HPTET नवंबर परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश नवंबर स्कोरकार्ड 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।

Add as a preferred source on Google
Join us
HP TET Result Nov 2025 Link जारी कर दिया गया है।
HP TET Result Nov 2025 Link जारी कर दिया गया है।

HP TET Result 2025 OUT: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने एचपी रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने नवंबर 2025 में आयोजित HPTET परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर देख सकते हैं। बोर्ड ने रिजल्ट स्कोरकार्ड फॉर्मेट में जारी किया है, जिसे उम्मीदवार ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

hpbose.org HP TET Result: एचपी टेट रिजल्ट 2025 आउट

हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HP TET) का आयोजन 2, 5, 8, 9 और 16 नवंबर 2025 को किया गया था। अब HP TET रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। HPTET परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को HP TET क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी वैधता लाइफटाइम होगी। परीक्षा में क्वालिफाई हुए उम्मीदवार अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे।

Himachal Pradesh TET Result 2025 Direct Link

HP TET रिजल्ट 2025 लिंक हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा 2 जनवरी 2026 को स्कोरकार्ड के रुप में जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट- hpbose.org पर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी स्कोर चेक कर सकते हैं।

Himachal Pradesh TET Result 2025 Link (Active)-यहां क्लिक करें

HP TET रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एचपी टीईटी रिजल्ट 2025 देख सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।

  2. होमपेज पर TET” लिंक पर क्लिक करें।

  3. रोल नंबर / आवेदन संख्या दर्ज करें।

  4. सबमिट करते ही स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  5. स्कोरकार्ड PDF डाउनलोड कर लें।

HP TET November Scorecard PDF में क्या जानकारी होगी?

HP TET स्कोरकार्ड PDF में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, प्राप्त अंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और अन्य जरूरी विवरण दिए गए होंगे।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News