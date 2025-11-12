UPSC Mains Result 2025 OUT: यूपीएससी CSE मेंस रिजल्ट upsc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें Name-Wise PDF

UPSC Mains Result 2025 OUT: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 11 नवंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर UPSC मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 जारी कर दिया है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में उपस्थित हुए उम्मीदवार upsc.gov.in पर अपना UPSC CSE मुख्य परीक्षा परिणाम 2025 देख सकते हैं। यूपीएससी CSE मेंस रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया है जिसमें सफल उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए गए हैं। परिणाम के साथ, आयोग ने कटऑफ अंक, मेरिट सूची और अन्य जानकारी भी प्रदान की है। जारी परिणाम पीडीएफ के अनुसार, 2736 उम्मीदवारों को UPSC मुख्य परीक्षा 2025 में सफल घोषित किया गया है।

यूपीएससी CSE मेंस रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड लिंक

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025, 22 अगस्त, 2025 से 31 अगस्त, 2025 तक देश भर में आधिकारिक रूप से निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी: पहली पाली सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 979 पद भरे जाएँगे। मुख्य परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट से या इस लेख में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके यूपीएससी मेन्स रिजल्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।