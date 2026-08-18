Uttarakhand BEd, MEd Answer Key 2026 OUT: उत्तराखंड बीएड और एमएड परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 20 अगस्त तक दर्ज करें ऑब्जेक्शन

Uttarakhand BEd, MEd Answer Key 2026 OUT: सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय (SSJU), अल्मोड़ा ने संयुक्त राज्य स्तरीय बीएड/एमएड प्रवेश परीक्षा 2026 की उत्तर कुंजी 17 अगस्त को जारी कर दी है। यह प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रश्नपत्रों की उत्तर कुंजी देख सकते हैं।

Uttarakhand BEd/MEd Answer Key 2026 PDF Link

विश्वविद्यालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, बीएड/एमएड प्रवेश परीक्षा 2026 के प्रश्नपत्रों की उत्तर कुंजी ssju.ac.in पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए उत्तर कुंजी की पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में अपडेट कर दिया है।