Uttarakhand TET Online Form 2026: आवेदन की अंतिम तिथि, ये रहा ukutet.com डायरेक्ट लिंक

Uttarakhand TET Online Form 2026: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (UBSE), रामनगर टीईटी ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज समाप्त होने जा रही है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 जुलाई नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ शुरू की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि आज यानी 3 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। UBSE बोर्ड की ओर से आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दिया गया है। एप्लिकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 8 से 11 अगस्त तक का समय दिया गया है।

संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर पूरी की जाएगी।

Uttarakhand TET Online Form 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

यूटीईटी पेपर 1 कक्षा 1 से 5 और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए है। दोनों परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवार एक ही दिन दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवार अन्य महत्वपूर्ण तिथियों के लिए नीचे दिए गए टेबल को देख सकते हैं।