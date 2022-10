Light Combat Helicopters: भारतीय वायुसेना को मिला मल्टी-रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जानें इसकी ताकत

Light Combat Helicopters: आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देते हुए भारत ने पहले स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी-रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) को आज वायुसेना में शामिल कर दिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान में जोधपुर वायु सेना बेस पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लिया. इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से वायुसेना की युद्धक क्षमता और बढ़ी है.

यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हवाई युद्ध में भारतीय जवानों को और मजबूती प्रदान करेगा साथ ही यह धीमी गति से चलने वाले विमानों, ड्रोन और बख्तरबंद वाहनों से निपटने में वायुसेना की मदद करेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी प्लेटफॉर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी मदद से आज हमारी वायुसेना को यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिला है.

इस मल्टी-रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का विकास हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया गया है. यह आत्मनिर्भर भारत पहल को भी विशेष गति दिया है. इसको अत्याधुनिक तकनीकों और प्रणालियों जैसे कि कम दृश्य, IR साइन, बेहतर रडार कनेक्टिविटी और क्रैश-योग्यता सुविधाओं से लैस किया गया है. लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन (LSP) एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है.

इसके निर्माण के लिए ग्लास कॉकपिट और मिश्रित एयरफ्रेम संरचनाओं जैसी कई प्रमुख विमानन टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण किया गया है. साथ ही भविष्य की इस श्रृंखला के उत्पादन संस्करण में और आधुनिक और स्वदेशी प्रणालियाँ शामिल होंगी. इस 5.8 टन के दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर को पहले ही विभिन्न हथियारों से फायरिंग परीक्षण पूरा कर लिया है.

