9th ASEAN Defence Ministers' Meeting: आसियान रक्षा मंत्रियों की नौंवीं बैठक का आयोजन कम्‍बोडिया के सिएएम रीप (Siem Reap) में किया गया है. जिसमें भारत की ओर से डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भाग लिया. आसियान- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ है, जो अंतर-सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है. वर्ष 2022 भारत-आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी है.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इंडो-पैसिफिक रीजन में स्वतंत्र, मुक्‍त और समावेशी व्‍यवस्‍था का पक्षधर है. आगे उन्होंने कहा कि भारत ऐसी जटिल घटनाओं के प्रति चिन्तित है, जिनसे इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर असर पड़ता है.

