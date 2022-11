Ind-Aus free trade agreement: 'भारत-ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' को, ऑस्ट्रेलियाई संसद की मंजूरी, जानें इसके बारें में

Ind-Aus free trade agreement: भारत और ऑस्ट्रेलिया अब जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने वाले है. हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने इसको मंजूरी दे दी है. अब इस समझौते के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुक्त व्यापार के रास्ते खुल गए है.

भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' पर संसद की मंजूरी के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री एंथनी अल्बनीस ने एक ट्वीट के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी है. भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रसन्नता है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पारित किया गया है.

ऑस्ट्रेलिया में ऐसे किसी एग्रीमेंट के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है. भारत में ऐसे किसी समझौते पर केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा फैसला लिया जाता है.

BREAKING: Our Free Trade Agreement with India has passed through parliament. (📷 with @narendramodi at the G20) pic.twitter.com/e8iG3gpTgr