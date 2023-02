Budget 2023 Highlights: आम बजट 2023-24, बजट की मुख्य बातें देखें यहाँ, PDF Download

📡📡 Watch LIVE 📡📡 Union Finance Minister Smt. @nsitharaman will present the Union Budget 2023-24 from Parliament, tomorrow. 🗓️ 1st Feb. 2023 ⏱️ 11.00 AM onward 📺 https://t.co/lIyiWjV16Q @nsitharamanoffc @DDNewslive @airnewsalerts @PIB_India

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप