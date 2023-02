Budget 2023 Highlights: आयकर में बड़ी छूट का ऐलान, अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यहाँ देखें डिटेल्स

Budget 2023 Highlights: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2023 का केंद्रीय बजट पेश किया. वर्ष 2024 में आम चुनाव और इस साल के अंत में होने वाले प्रमुख राज्य चुनावों से पहले यह पूरे साल का आखिरी बजट है. पिछले दो बजटों की तरह, केंद्रीय बजट 2023-24 भी पेपरलेस रूप में प्रस्तुत किया गया है.

इस बजट में करदाताओं को भी राहत मिली है. वित्त मंत्री ने नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या को घटाकर 5 करने और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर ₹3 लाख करने के लिए प्रस्ताव दिया है. लीव एनकैशमेंट लिमिट पर टैक्स छूट के लिए ₹3 लाख की सीमा को बढ़ाकर ₹25 लाख किया गया है.

कर छूट की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख की गई है. नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था होगी जिसमें पुरानी व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा. नई आयकर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था (Default tax regime) है लेकिन नागरिक अधिभार में कमी के साथ अधिकतम सीमांत दर को घटाकर 39% करना जारी रख सकते हैं.

