Budget 2023-24: लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए भी बड़ा ऐलान, जानें क्या है लैब ग्रोन डायमंड्स?

Lab Grown Diamonds: अपने बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लैब में तैयार होने वाले हीरों (Lab Grown Diamonds) के विकास के लिए एक नई घोषणा की है.

वित्त मंत्री ने घोषणा की, लैब ग्रोन डायमंड्स के विकास में उपयोग होने वाले बीजों (Seeds) पर सीमा शुल्क कम किया जाएगा. साथ ही देश के किसी एक IIT संस्थान को इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अनुदान प्रदान किया जायेगा.

Lab Grown Diamonds (LGD) is a technology-and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds which have optically and chemically the same properties as natural diamonds: FM @nsitharaman #Budget2023 | #AmritKaalBudget | pic.twitter.com/Q3xk1r0RlI