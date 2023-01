Economic Survey 2023: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी यानी आज से शुरू हो रहा है. बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगा. बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 23 फरवरी को समाप्त होगा. वर्ष 2023-24 के लिए बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी.

संसद में आज वित्तमंत्री आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश करेंगी. आमतौर पर, आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है. आर्थिक सर्वेक्षण चालू वित्त वर्ष (2022-2023) के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति को प्रस्तुत करता है.

📡📡 WATCH LIVE 📡📡



CEA Dr V. Anantha Nageswaran will address a Press Conference on 31st Jan. 2023, at 2:00 PM in New Delhi after the presentation of Economic Survey 2022-23 by FM in Parliament.



Watch here👇



📺 https://t.co/j6Ytaav4vu@nsitharamanoffc @PIB_India @DDNewslive