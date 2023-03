ATP Masters 1000 का टाइटल जीतने वाले सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी बने बोपन्ना, अल्कराज बने सिंगल्स चैंपियन

भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 का टाइटल जीतने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्धि इंडियन वेल्स मास्टर्स में मेन्स डबल्स का ख़िताब जीतने के बाद हासिल की.

43-वर्षीय बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैट एबडेन के साथ इंडियन वेल्स मास्टर्स के मेन्स डबल्स मैच के फाइनल में नील स्कप्सकी और वेस्ले कूलहॉफ की जोड़ी को 6-3, 2-6, 10-8 से हराया और यह अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया.

HISTORY-MAKER ❤️ 43-year-old @rohanbopanna becomes the oldest ATP Masters 1000 Champion EVER 🏆 @BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/4KtOLhoc1c

इस जीत के साथ रोहन बोपन्ना की एटीपी व्यक्तिगत युगल रैंकिंग में भी सुधार हुआ है. बोपन्ना सोमवार को जारी रैंकिंग में नंबर 11 पर पहुंच गए है. साथ ही बोपन्न एटीपी व्यक्तिगत युगल के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में शामिल है.

एक दशक पहले अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ नंबर 3 रैंकिंग हासिल करने वाले बोपन्ना ने कहा कि 'मुझे इस सप्ताह बहुत सारे संदेश मिले, लोग प्रेरित हैं कि मैं ऐसा करने में सक्षम था, और दिखाएँ की अभी भी ऐसा करना संभव है''. अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार के साथ रोहन बोपन्ना ने पिछले साल भागीदारी को आगे बढ़ाने का फैसला किया था.

बोपन्ना इस वर्ष 4 मार्च के दिन 43 साल के हुए थे. उन्होंने इस रिकॉर्ड के मामले में अपने ही पुराने जोड़ीदार कनाडा के डेनिएल नेस्टर का रिकॉर्ड तोड़ा. इससे पहले यह रिकॉर्ड नेस्टर के पास था जिन्होंने 42 वर्ष की आयु में यह कारनामा किया था.

यह बोपन्ना के करियर का यह 5वां एटीपी मास्टर्स ख़िताब था. साथ ही यह उनका 10वां मास्टर्स फाइनल था. वहीं उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एब्डन का यह पहला ATP 1000 टाइटल था.

रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की यह यह इंडो-ऑस्ट्रेलियाई काफी सफल प्रदर्शन की है. दोनों ने इंडियन वेल्स मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन किया और ख़िताब पर अपना कब्जा जमाया. इस युगल ने सेमीफाइनल में गत विजेता जॉन ईश्नर-जैक सॉक की जोड़ी को हराया था. इस जोड़ी का मौजूदा सीजन में यह दूसरा टाइटल है.

इससे पहले फरवरी में दोनों ने साथ मिलकर कतर ओपन का टाइटल अपने नाम किया था. रोहन बोपन्ना इस साल जनवरी में हमवतन सानिया मिर्जा के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स के रनरअप भी रहे थे.

स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 6-2 से हराकर इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया. इसके साथ ही वह इंडियन वेल्स और मियामी टाइटल जीतने वाले नौवें और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए है.

अब वह कम से कम तीन मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले राफेल नडाल के साथ सबसे कम उम्र के एकमात्र खिलाड़ी बन गए है. नडाल ने 20 साल की उम्र से पहले छह खिताब जीते हैं. इसके साथ ही अल्कराज वर्ल्ड एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 साथ पर पहुंच गए है.

🇪🇸 @carlosalcaraz defeats Medvedev 6-3, 6-2 to capture his first Indian Wells title and reclaim the World No. 1 ranking! @BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/H2mhr9JhB0