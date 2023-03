Credit Suisse: UBS ग्रुप ने संकटग्रस्त क्रेडिट सुइस को किया टेकओवर, कस्टमर को क्या होगा फायदा?

UBS takeover of Credit Suisse: वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट सुइस को यूबीएस ग्रुप एजी ने ऑल-स्टॉक डील के अंतर्गत 3 बिलियन फ़्रैंक (3.3 बिलियन डॉलर) में खरीद लिया है. साथ ही इस बड़ी डील को सफल बनाने के लिए स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने शेयरहोल्डर वोट को बायपास करने के लिए कानूनों में बदलाव की योजना बनाई है.

क्रेडिट सुइस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक था जिसे उसके ही सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यूबीएस ग्रुप एजी ने खरीद लिया है. यूबीएस ग्रुप एजी स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी बैंकिंग फर्म है. इस डील के लिए यूबीएस ग्रुप ने 3 अरब फ्रैंक का भुगतान किया है.

166 साल पुराने क्रेडिट सुइस बैंक के लिए इस तरह की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण था. लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह तीसरा बड़ा बैंक है जो पिछले 10 दिनों में धराशायी हुआ है.

Credit Suisse Group announces it has entered into a merger agreement with UBS. All details available here: https://t.co/IkG4X3wze5 pic.twitter.com/3Obz6zpxSC