Google Doodle: Dr Mario Molina ने ओजोन लेयर पर रसायनों के प्रभावों का लगाया था पता, जानें कौन थे?

गूगल आज दुनिया के प्रसिद्ध रसायनज्ञ और पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. मारियो मोलिना (Dr. Mario Molina) को एक डूडल के माध्यम से याद कर रहा है, जिन्होंने ओजोन लेयर के क्षरण में रसायनों के प्रभाव के बारें में बताया था.

नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मारियो मोलिना की आज 80वीं जयंती है, उनके वैज्ञानिक खोज को सम्मान देने के लिए गूगल ने आज यह पहल की है. आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक मारियो मोलिना कौन थे?

Good news: the ozone layer is on track to fully recover ❤️‍🩹



Mario Molina was one of the 1st scientists to discover synthetic chemicals were destroying the ozone. Learn about this Mexican researcher who helped literally save the world → https://t.co/76l5VJhCeB #GoogleDoodle pic.twitter.com/wUlgIPTzmj