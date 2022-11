केंद्र ने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के लिए, रुपये में 'इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट' की अनुमति दी, जानें इसके बारे में

International trade settlements in rupees: केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रुपये में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट कि अनुमति दे दी है. विदेश व्यापार नीति में इस संशोधन से अब भारतीय रुपये में इंटरनेशनल ट्रेड को किया जा सकता है. अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए चालान, भुगतान और ट्रेड सेटलमेंट रूपये में किया जा सकता है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रुपये के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीयकरण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. जिससे भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन को सुविधाजनक और आसान बनाया जा सकता है.

वैश्विक स्तर पर चल रही आर्थिक उथल-पुथल को देखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है. रूस-यूक्रेन युद्ध को देखते हुए भारत के रूस से बढ़ते कच्चे तेल के आयात के मद्देनजर यह फैसला अधिक अहम् माना जा रहा है.

Centre allows International Trade Settlements in Indian Rupees for Export Promotion Schemes under the Foreign Trade Policy



