Green bonds: नये क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के लिए भारत का पहला ग्रीन बांड जारी, जानें क्या होता है ग्रीन बांड?

Green bonds for climate finance projects: भारत सरकार ने नये क्लाइमेट फाइनेंस प्रोजेक्ट के लिए भारत का पहला ग्रीन बांड जारी किया है. इसकी मदद से सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं को फाइनेंसियल सपोर्ट प्रदान करेंगे साथ ही इसमे विंड एनर्जी और स्माल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी शामिल होंगे. सरकार का लक्ष्य है कि देश के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए डोमेस्टिक डेट मार्केट का उपयोग किया जाये.

वित्त मंत्रालय ने कहा, यह ढांचा पिछले साल नवंबर में ग्लासगो में COP26 में पीएम मोदी द्वारा बताए गए पंचामृत के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है. भारत सरकार ने विश्व बैंक और सिसरो शेड्स ऑफ ग्रीन से ग्रीन बॉन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद ली थी. सिसरो शेड्स (CICERO Shades) एक डेनिश फर्म है जो ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क पर मदद करती है.

Union Finance Minister @nsitharaman approves India’s First Sovereign Green Bonds Framework



The proceeds generated from the issuance of such bonds will be deployed in Public Sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy.https://t.co/78xXSBddlG

