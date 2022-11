G20: पीएम मोदी ने भारत के G20 प्रेसीडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट को किया लांच, जानें इसके बारें में

India's G20 Presidency: पीएम मोदी ने ने मंगलवार को भारत के G20 प्रेसीडेंसी की वेबसाइट, लोगो और थीम को लांच किया है. वर्ष 2023 की G20 प्रेसीडेंसी भारत को मिली है जिसके लिए पीएम मोदी ने इस होस्ट इवेंट की थीम, वेबसाइट आदि को लांच किया. G20 2023 का थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' पर आधारित है.

भारत 1 दिसंबर को G20 की प्रेसीडेंसी, G20 के मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से ग्रहण करेगा. भारत की प्रेसीडेंसी 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 नवम्बर 2023 तक जारी रहेगी. अपनी G20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकों की अध्यक्षता करेगा.

Here are the highlights from PM @narendramodi's address at the unveiling of the logo, theme and the website of India's #G20 Presidency pic.twitter.com/7bdfjosciR