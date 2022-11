UNESCO Award 2022: छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने जीता यूनेस्को अवार्ड, जानें इस अवार्ड के बारें में

UNESCO Award 2022: हाल ही में, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के रेस्टॉरेशन (जीर्णोद्धार) ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया-पैसिफिक अवार्ड्स ऑफ़ एक्सीलेंस जीता है. छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय 100 वर्ष पुराना है.

यह संग्रहालय मुंबई की वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल का भाग है. इसे वर्ष 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था. साथ ही सेंट्रल रेलवे के भायखला रेलवे स्टेशन को संरक्षण के लिए योग्यता का पुरस्कार मिला है जो मुंबई शहर के लिए दोहरी उपलब्धि है.

The UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 2022 is presented to Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya Museum and Byculla Station, both in Mumbai, Maharashtra, and the step-wells of Golconda Fort, Hyderabad, and many more.https://t.co/dmXLUQDHP2 pic.twitter.com/OqlSUbB4c1