Meghalaya: कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार बनें सीएम, जानें नेशनल पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफ़र

Conrad Sangma: भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के सीएम के रूप में नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार शपथ लिया है. उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने भी शिरकत की.

कोनराड संगमा को 32 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें अगली सरकार बनाने के लिए राज्य के राज्यपाल से निमंत्रण मिला था.

हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) ने सबसे अधिक 26 सीटों पर जीत हासिल की थी. इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की.

WATCH | National People's Party chief Conrad Sangma takes oath as the Chief Minister of Meghalaya for the second consecutive term in Shillong. pic.twitter.com/2PGCwtngX6

कोनराड कोंगकल संगमा का मेघालय की राजनीति में प्रमुख स्थान है. वह नेशनल पीपुल्स पार्टी के सदस्य है. वह मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पी ए संगमा के बेटे है. वह मेघालय विधान सभा में विपक्ष के पूर्व नेता भी हैं. उन्होंने राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है.

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, संगमा ने 1990 के दशक के अंत में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के लिए अपने पिता पी. ए. संगमा के अभियान प्रबंधक के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था. वर्ष 2008 के राज्य चुनावों में वे पहली बार NCP सदस्य के रूप में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे.

कोनराड संगमा 2016-2018 तक तुरा से संसद सदस्य भी थे. वह 2018 से दक्षिण तुरा निर्वाचन क्षेत्र और 2008 से 2013 तक सेलसेला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है. संगमा 2008 से 2009 तक मेघालय सरकार के वित्त, बिजली और पर्यटन मंत्री भी थे.

मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने 12 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई, जिसमें एनपीपी के प्रेस्टोन टायन्सॉन्ग और भाजपा के अलेक्जेंडर लालू हेक शामिल थे. प्रेस्टोन टायन्सॉन्ग (Prestone Tynsong) और स्निआवभालंग धर (Sniawbhalang Dhar) ने उपमुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली है.

नेशनल पीपुल्स पार्टी को भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है जो मुख्य रूप से मेघालय राज्य में केंद्रित है. जुलाई 2012 में NCP से अलग होकर पीए संगमा ने इस पार्टी का गठन किया था.

नेशनल पीपुल्स पार्टी को 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था. यह पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने यह दर्जा हासिल किया है.

Prime Minister Narendra Modi attends the swearing-in ceremony of Meghalaya CM-designate Conrad Sangma and the state cabinet, at the Raj Bhavan in Shillong.



Union Home Minister Amit Shah and BJP national president JP Nadda are also present her. pic.twitter.com/2SFQLZALVj