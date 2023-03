पहली बार INS Vikrant पर आयोजित की जा रही नौसेना कमांडरों की अहम बैठक, यहां देखें हाइलाइट्स

नौसेना कमांडरों के सम्मेलन-2023 का आयोजन पहली बार स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन के पहले संस्करण के उद्घाटन सत्र को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने संबोंधित किया.

इस सम्मेलन में मुख्य फोकस पर युद्ध की तैयारी, रसद, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दे है. इस सम्मेलन में नौसेना प्रमुख एडमिरल एच हरि कुमार अन्य शीर्ष नौसेना कमांडरों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही नौसेना की विगत गतिविधियों की समीक्षा करेंगे.

Addressed the Indian Navy Commanders’ Conference onboard @IN_R11Vikrant and reviewed their operational capabilities.



The Indian Navy has strengthened India’s position as ‘Preferred Security Partner’ in the Indian Ocean Region. https://t.co/kq7Szc4M0Z pic.twitter.com/4ZZn6mJBQL