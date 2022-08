Aatmanirbhar Bharat: रक्षा मंत्री ने तीसरी रक्षा स्वदेशीकरण सूची को दी मंजूरी, जानें क्या है खास?

Third Positive Indigenisation List: आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर अग्रसर,'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) द्वारा देश में रक्षा आयात को कम करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 780 लाइन रिप्लेसमेंट/इकाइयों (LRU)/उप-प्रणालियों/कलपुर्जों की तीसरी स्वदेशी सूची (PIL) को मंजूरी दी है. एक निर्धारित समय सीमा के बाद ये आयात केवल स्वदेशी रूप से किया जायेगा.

यह सूची LRU/सब-सिस्टम/असेंबली/सब-असेंबली/कंपोनेंट्स की दो अन्य सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों के क्रम में है जो दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में जारी की गयी थी. इन सूचियों में 2,500 आइटम हैं जो पहले से ही स्वदेशी हैं और 458 (351+107) आइटम हैं. 458 में से, 167 आइटम्स का अब तक स्वदेशीकरण किया जा चुका है.

अभी तक आयातित इन उपकरणों और कलपुर्जों की सूची आप सृजन पोर्टल (www.srijandefence.gov.in) पर देख सकते है. इस सूची में दी गयी समय सीमा के बाद इन्हें स्वदेशी उद्योगों से ही ख़रीदा जायेगा. जो देश को और आत्मनिर्भर बनाएगा. इन उपकरणों का स्वदेशीकरण 'मेक' श्रेणी के तहत विभिन्न तरीक़ों के माध्यम से किया जाएगा. इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग की भागीदारी को रक्षा क्षेत्र में बढ़ाना है और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है.

The indigenous development of these LRUs/Sub-systems/components will bolster the economy and reduce the import dependence of DPSUs.

Also, it will help to harness the design capabilities of domestic defence industry and position India as a design leader in these technologies.