Air Defence System missiles: भारत ने किया वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण, जानें क्या है इसकी ताकत?

#DRDOUpdates | Very Short Range Air Defence System (VSHORADS) missile was successfully flight tested from a ground based portable launcher, off the coast of Odisha. #AtmanirbhartaInDefence @PMOIndia @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD https://t.co/KCNZ8gm4Uf pic.twitter.com/Kao25RbpHr

