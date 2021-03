FATF की ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा पाकिस्तान, जानें वजह

फाइनेंशिल ऐक्शन टॉस्क फोर्स (FATF) की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने पर फिर से मुहर लग गई है. पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा. आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने और आर्थिक अपराध को रोकने हेतु एक प्रभावी तंत्र विकसित में नाकाम रहने पर एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया है.

एफएटीएफ का कहना है कि पाकिस्तान के लिए बनाई गई 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना को वह पूरी तरह लागू करने में विफल रहा है. खासकर वे रणनीतिक रूप से अहम कमियों से निपटने में असफल रहा है. एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान को सभी नामित आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी.

पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने का मतलब है कि उसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी. इसीलिए माना जा रहा है आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ही हालत और भी ज्यादा बुरी होने वाली है.

Pakistan remains on Financial Action Task Force 'Grey List'. FATF states "Pakistan should demonstrate effective implementation of targeted financial sanctions against all 1267 and 1373 designated terrorists"