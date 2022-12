INS Vagir: आईएनएस वगीर को इंडियन नेवी में किया गया शामिल, जानें INS वगीर के बारें

INS Vagir: प्रोजेक्ट 75, के तहत, कलवारी श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड 11879 को आज इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है. इसे कमीशन किए जाने पर आईएनएस वगीर (INS Vagir) नाम दिया गया है. प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पीन डिजाइन की छह सबमरीन का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है.

The 5th Submarine of Project–75, #INSVagir was delivered to the Indian Navy today by MDL at Mumbai.



This is the 3rd Submarine built indigenously by Mazagon Dock Ltd in a span of 2 years. 🇮🇳⚓️

