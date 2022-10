12th World Hindi Conference: पहली बार पैसिफिक देश फिजी में आयोजित होगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, जानें कब होगा आयोजन?

12th World Hindi Conference: अगले वर्ष 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी फिजी करेगा. यह सम्मेलन 15-17 फरवरी के मध्य आयोजित किया जायेगा. यह पहला अवसर है जब यह सम्मेलन किसी पैसिफिक देश में आयोजित किया जा रहा है. फिजी की स्थायी शिक्षा सचिव अंजीला जोखान ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करने वाला पहला प्रशांत क्षेत्र का देश बनाना हमारे लिए सम्मान की बात है. उन्होंने साथ ही भारत के साथ साझेदारी की प्रशंसा भी की.

भारत के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की. यह सम्मेलन फिजी शहर नाडी में आयोजित किया जायेगा. जहाँ भारतीय भाषा के 1000 से अधिक विशेषज्ञों की भागीदारी होगी. फिजी, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मॉरीशस सहित कई देशों में हिंदी भाषा काफी लोकप्रिय है.

