HCA Film Awards: फिल्म 'RRR' ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में 'स्पॉटलाइट अवार्ड' जीता

HCA Film Awards: एसएस राजामौली की 'RRR' ने एक और इंटरनेशनल अवार्ड जीता. इस बार, इस फिल्म ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन (HCA) में स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है.

अभी हाल ही में 02 दिसम्बर को निर्देशक एसएस राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता था. इंटरनेशनल लेवल पर एक हफ्ते के बीच है दूसरा अवार्ड है जिस पर ब्लॉकबस्टर 'RRR' ने कब्जा किया है.

एक ट्वीट के माध्यम से HCA ने घोषणा की है कि फिल्म 'RRR' के कास्ट एंड क्रू को इस वर्ष के HCA स्पॉटलाइट अवार्ड से सम्मानित किया जायेगा. हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 2016 में की गयी थी.

Congratulations again to the incredibly talented honorary award recipients: @ImAngelaBassett, @rianjohnson, and the @RRRMovie cast & crew.

We can't wait to celebrate these artists and more at the 6th Annual #HCAFilmAwards (February 24, 2023)!#AngelaBassett #RianJohnson #RRR pic.twitter.com/BFunIXWlxc