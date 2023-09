Google 25th Birthday: सर्च इंजन तक सीमित नहीं रहा गूगल, जानें गूगल के नाम के पीछे की कहानी

Google celebrates its 25th birthday : दुनिया में सबसे पसंदीदा सर्च इंजन गूगल के 25 साल पूरे हो गए है. गूगल ने इस मोके को डूडल बनाकर सेलिब्रेट कर रहा है. वैसे तो गूगल की शुरुआत सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर की गयी थी. लकिन गूग्क्ले आज दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन चुका है.

गूगल की शुरुआत 4 सितंबर 1998 को हुई थी. गूगल पहले 4 सितंबर को ही अपना स्थापना दिवस मनाता था लेकिन 27 सितंबर को गूगल पर रिकॉर्ड नंबर पेज सर्च किये गए थे तब से गूगल ने ऑफिशियली 27 सितंबर को अपना स्थापना दिवस मानाने लगा. आज का गूगल डूडल गूगल की स्थापना दिवस के नाम समर्पित है.

Happy 25th birthday @Google! 🎂 Thanks to everyone who uses our products and challenges us to keep innovating and to all Googlers! pic.twitter.com/bO3cI0DgvZ