भारत का 'टाइगर स्टेट' किस राज्य को कहा जाता है? देखें सही जवाब

मध्य प्रदेश को भारत का 'टाइगर स्टेट' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां देश में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। 2022 की बाघ जनगणना के अनुसार, इस राज्य में 785 बाघ हैं, जो इसे बाघ संरक्षण में सबसे प्रमुख राज्य बनाते हैं। यह उपाधि इस बात का सबूत है कि यह राज्य भारत के राष्ट्रीय पशु को बचाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है।
मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है?
इसका कारण यहां बाघों की बड़ी संख्या और दुनिया भर में प्रसिद्ध कई टाइगर रिजर्व का होना है। मध्य प्रदेश की जलवायु, घने जंगल और समृद्ध जैव-विविधता बाघों के विकास के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाते हैं।
मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी
2022 के अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार, मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं, जो कर्नाटक और उत्तराखंड से ज्यादा हैं। इस वजह से यह लगातार दूसरी बार बाघों की आबादी के मामले में देश का नंबर एक राज्य बन गया है।
मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व
इस राज्य में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा और पन्ना जैसे प्रसिद्ध रिजर्व हैं। हर रिजर्व की अपनी अलग खूबसूरती और खास नजारे हैं। ये सभी रिजर्व वन्यजीव प्रेमियों के लिए पर्यटन के बड़े केंद्र हैं।
मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण
मध्य प्रदेश 1973 में अपनी शुरुआत से ही 'प्रोजेक्ट टाइगर' का हिस्सा रहा है। सालों से यहां शिकार विरोधी सख्त कानूनों, उनके रहने की जगहों को फिर से बेहतर बनाने और इको-टूरिज्म ने बाघों की आबादी को बढ़ाने में बहुत मदद की है।
टाइगर स्टेट और टाइगर रिजर्व के बीच अंतर
‘टाइगर स्टेट’ का खिताब उस राज्य को दिया जाता है जहां बाघों की आबादी सबसे ज्यादा होती है। वहीं, टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण के लिए बनाए गए खास सुरक्षित इलाके होते हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और यहां कई प्रमुख टाइगर रिजर्व भी हैं।
भारत में बाघों की कुल संख्या में योगदान
दुनिया के 70% से ज्यादा जंगली बाघ भारत में रहते हैं और इनमें से 20% से ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यह बात इस राज्य को दुनिया भर में बाघ संरक्षण की कोशिशों में एक अहम भागीदार बनाती है।
भारत के टाइगर स्टेट घूमने का सबसे अच्छा समय
मध्य प्रदेश में बाघ देखने के लिए अक्टूबर से जून के बीच का समय सबसे अच्छा होता है। गर्मियों के दौरान बाघों के दिखने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि वे पानी पीने के लिए जलाशयों के पास आते हैं।
बाघों के बारे में कुछ हैरान करने वाले तथ्य
1. दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली
बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस) बिल्ली परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं। एक वयस्क नर बाघ का वजन 300 किलो तक हो सकता है और पूंछ सहित इनकी लंबाई 3 मीटर से ज्यादा हो सकती है।
2. धारियों का अनोखा पैटर्न
हर बाघ की धारियों का पैटर्न एकदम अनोखा होता है, जो उन्हें लंबी घास में छिपने में मदद करता है। यहां तक कि उनके फर के नीचे की त्वचा पर भी वैसी ही धारियां होती हैं।
3. शानदार तैराक
बाघ बहुत अच्छे तैराक होते हैं और 7 किलोमीटर चौड़ी नदियां भी पार कर सकते हैं। वे अक्सर गर्म मौसम में खुद को ठंडा रखने के लिए नहाते हैं।
4. ताकतवर शिकारी
बाघ के जबड़े की पकड़ लगभग 1,000 PSI होती है, जो हड्डियों को तोड़ने के लिए काफी है। वे सांभर हिरण, जंगली सूअर और गौर जैसे जानवरों का शिकार कर सकते हैं, जिनका वजन 1,000 किलो से भी ज्यादा हो सकता है।
5. लुप्तप्राय प्रजाति
जंगली बाघों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ताजा अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर में अब केवल 5,574 बाघ बचे हैं। दुनिया के 70% से ज्यादा जंगली बाघ भारत में हैं, इसलिए इनके संरक्षण में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
