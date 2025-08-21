SBI PO Prelims Result 2025 Soon
बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं?

बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आइए जानें कि इसका नाम कहां बदलता है, यह नदी सीमाओं के पार कैसे बहती है, और गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है।

Aug 21, 2025, 18:34 IST
Ganges River in Bangladesh: जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे एक नया नाम मिलता है - पद्मा नदी। यह बदलाव सीमा पर होता है, जब नदी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से निकलकर बांग्लादेश के राजशाही डिवीजन में प्रवेश करती है। भले ही नाम बदल जाता है, लेकिन नदी का महत्व और पवित्रता पहले जैसी ही बनी रहती है। गंगा नदी के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

कहां पद्मा बनती है गंगा?

गंगा नदी chapainawabganj कस्बे के पास बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा बन जाती है। यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख जल नियंत्रण संरचना, फरक्का बैराज के पास स्थित है। जैसे ही नदी बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है, इसे स्थानीय और आधिकारिक तौर पर पद्मा के नाम से जाना जाता है।

पद्मा नदी की यात्रा

बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद, पद्मा दक्षिण-पूर्व की ओर अपनी यात्रा जारी रखती है। यह उपजाऊ मैदानों से होकर बहती है, खेती में मदद करती है, और अंत में दो अन्य बड़ी नदियों - जमुना और मेघना - से मिल जाती है। इन नदियों के संगम के बाद गंगा का पानी आखिरकार बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। इससे एक बहुत बड़ी और ताकतवर नदी प्रणाली बनती है।

बांग्लादेश में नदियों का संगम

बांग्लादेश में तीन बड़ी नदियां एक साथ मिलती हैं - गंगा (पद्मा के रूप में), ब्रह्मपुत्र (जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है), और मेघना। ये तीनों नदियां मिलकर दुनिया के सबसे बड़े नदी नेटवर्क में से एक बनाती हैं। जिस जगह पर ये मिलती हैं, वहां सुंदरबन डेल्टा बनता है। यह डेल्टा न केवल उपजाऊ है, बल्कि रॉयल बंगाल टाइगर जैसे दुर्लभ वन्यजीवों का घर भी है।

गंगा से पद्मा तक का रास्ता

अगर आप नक्शे पर इस नदी के रास्ते को देखें, तो पाएंगे कि गंगा हिमालय से निकलती है। यह उत्तर भारत (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल) से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां यह पद्मा बन जाती है, जमुना और मेघना से मिलती है, और फिर ये सब मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दो देशों में फैली यह यात्रा पानी, खेती और मछली पालन के जरिए लाखों लोगों के जीवन का आधार है।

इसे पद्मा क्यों कहा जाता है?

‘पद्मा’ नाम संस्कृत से लिया गया है और इसका मतलब ‘कमल’ होता है। कमल का फूल हिंदू और बौद्ध, दोनों धर्मों में एक पवित्र और शांति का प्रतीक है। जहां भारत में इस नदी को गंगा कहा जाता है और इसे एक देवी के रूप में देखा जाता है, वहीं बांग्लादेश में पद्मा नाम का अपना गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सम्मान है। इस नदी को आज भी प्रकृति का एक उपहार माना जाता है और कई लोग इसकी पूजा करते हैं।


