Viksit Bharat Buildathon 2025 Registration Link
Focus
Quick Links

उत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला कहलाता है ‘न्याय का शहर’, जानें नाम

By Kishan Kumar
Oct 7, 2025, 14:19 IST

उत्तर प्रदेश में यूं तो हर शहर की अपनी पहचान और विशेषता है। हालांकि, एक शहर ऐसा भी है, जिसे न्याय का शहर भी कहा जाता है। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

Add as a preferred source on Google
Join us
यूपी में न्याय का शहर
यूपी में न्याय का शहर

उत्तर प्रदेश भारत का दिल कहा जाता है। भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान है। यही वजह है कि अतीत के पन्नों में हमें उत्तर प्रदेश का गौरवशाली और समृद्ध इतिहास पढ़ने को मिलता है। यह राज्य न सिर्फ धार्मिक महत्त्व का केंद्र है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और कृषि रूप से भी इसका उतना ही महत्त्व है।

आपने यूपी के अलग-अलग शहरों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि यूपी में एक शहर ऐसा भी है, जिसे न्याय की राजधानी भी कहा जाता है। कौन-सा है यह शहर, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

शहरों को क्यों मिलते हैं उपनाम

शहरों को उनकी मूल विशेषताओं की वजह से नई पहचान मिलती है। ऐसे में शहरों के मूल नाम के अलावा उन्हें उनकी खासियत की वजह से भी जाना जाता है।

इससे न सिर्फ शहर को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलती है, बल्कि आर्थिक रूप से भी इसका लाभ मिलता है। क्योंकि, उपनाम हमेशा पर्यटकों को आकर्षित करता है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे आर्थिक लाभ मिलता है। 

किस शहर को कहा जाता है न्याय का शहर

अब सवाल है कि यूपी में किस जिले या शहर को न्याय का शहर कहा जाता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को न्याय का शहर भी कहा जाता है।

क्यों कहा जाता है न्याय का शहर 

अब सवाल है कि यूपी के प्रयागराज को न्याय का शहर क्यों कहा जाता है, तो आपको बता दें कि यहां ऐतिहासिक इलाहाबाद हाई कोर्ट मौजूद है। यह हाई कोर्ट न सिर्फ यूपी के सबसे पुराने और सबसे बड़े हाई कोर्ट में शामिल है, बल्कि यह देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट में भी आता है। इस हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या भी सबसे अधिक है। यहां कई बड़े और प्रमुख केंद्रीय मामलों का भी निपटारा किया गया है। 

कानूनी शिक्षा की विरासत

इलाहाबाद को सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी विश्व विख्यात है। यहां की लॉ फैकल्टी देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित कानूनी शिक्षा संस्थानों के रूप में पहचान रखता है। ऐसे में इलाहाबाद शहर इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी की विशेषता की वजह से न्याय का शहर भी कहा जाता है। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेंः भारत का इकलौता राज्य, जिसे कहा जाता है ‘आलू का टोकरा’, जानें नाम

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News